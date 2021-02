Capital El Ayuntamiento podrá subvencionar hasta un 80% las obras de rehabilitación de viviendas viernes 05 de febrero de 2021 , 20:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, anuncia para el nuevo programa de ayudas de este año, al que se podrá optar mediante sorteo público, un aumento del presupuesto que alcanzará los 800.000 euros Por unanimidad, y con el consenso alcanzado en el proceso de su redacción, los grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Almería han aprobado, de forma provisional, la modificación de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación en el municipio Almería. La propuesta, que será sometida a exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incluye como principal novedad la posibilidad de subvencionar, hasta un 80 por ciento, el presupuesto de las obras de conservación y rehabilitación de viviendas acogidas al programa de rehabilitación municipal. Otro de los aspectos novedosos que incluye el texto hoy elevado a Pleno es la celebración de un sorteo público para determinar el orden en el que se otorgarán las subvenciones, hasta el límite del crédito presupuestario, entre todas las solicitudes que resulten admitidas y reúnan todos los requisitos exigidas en la convocatoria, que serán numeradas por orden de entrada. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha agradecido la “aportación” al contenido de la modificación por parte de los grupos de la oposición, participación que ha felicitado también para alcanzar el consenso “unánime” que precisa una ordenanza que tiene por objeto “la concesión de subvenciones que permitan la rehabilitación de inmuebles y la mejora de las condiciones de habitabilidad de edificaciones”, entre otras cuestiones. La edil popular ha adelantado que “una vez la ordenanza cumpla los trámites administrativos necesarios, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas, anunciando un incremento en la dotación presupuestaria que alcanzará los 800.000 euros, 300.000 euros más que en la última convocatoria de ayudas. Mayor presupuesto que, con las modificaciones introducidas en el texto de la ordenanza, permitirá “un mayor alcance así como un reparto más ecuánime de las ayudas, de forma que se pueda responder al mayor número posible de solicitantes y agotar, en todos los casos, las partidas que se incluyan en cada una de las líneas que establece este programa de ayudas”. Entre las novedades que incluye la ordenanza, Martínez Labella ha destacado expresamente que, solicitadas las ayudas, estas podrán alcanzar en su concesión hasta el 80% del presupuesto protegible (coste total de las actuaciones a realizar), en función de las bases específicas de cada convocatoria. Hasta la fecha el porcentaje máximo subvencionable se establece en un máximo del 45%. La concejala de Urbanismo ha subrayado que la modificación de la ordenanza persigue “mejorar el contenido de un programa que desde que se pusiera en marcha, allá por 1996, ha permitido la rehabilitación de casi 500 inmuebles, más de 200 de ellos con algún grado de catalogación”, recordando que “a lo largo de su vigencia han sido varias los cambios que se han introducido en respuesta a criterios objetivos y necesidades que se han ido planteando en materia de conservación y rehabilitación de edificios, así como en la promoción de actuaciones sobre viviendas y edificios residenciales, en su caso para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad o de adecuación estructural y funcional de los edificios, así como para la mejora de las condiciones de accesibilidad de los mismos”. Reglamento Orgánico del Pleno y Participación Al Pleno de hoy también ha llegado la propuesta de aprobación definitiva de los Reglamentos Orgánicos del Pleno y de Participación Ciudadana, continuando así la tramitación administrativa necesaria y una vez contestadas las alegaciones y sugerencias presentadas en el periodo de exposición pública. La propuesta se ha aprobado con todos los votos favorables a excepción de Podemos, que se ha abstenido. Así, tras su aprobación inicial el pasado 16 de noviembre de 2020 y expuesto al plazo de alegaciones, el reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Almería ha contado con una única alegación, resultando desestimada y aprobándose con ello un texto “adaptado a la Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, a las actualizaciones de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y a la modernización de los procedimientos y actos administrativos consecuencia de la implantación de la administración electrónica y la asistencia telemática a los mismos”. En este punto, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha defendido el modelo de participación ciudadana que entiende el Equipo de Gobierno cimentado en “escuchar, planificar y dar respuesta”, reconociendo en el texto hoy aprobado “el establecimiento de los mecanismos participativos que facilitan la interrelación de la actividad social de los ciudadanos, con sus derechos y deberos, en la gestión municipal”. “Entendemos la participación como la única vía de comunicación que nos permite desempeñar nuestras funciones con el fin de servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida”, ha explicado Laynez, destacando procesos participativos como el impulsado a través del Plan Estratégico, con la participación de colectivos, asociaciones y personas a título individual. Al mismo tiempo ha defendido el proceso de participación que se viene dando en la gestión municipal en un tiempo como el actual, de crisis sanitaria, económica y social, con un Ayuntamiento que “está trabajando, planificando, gestionando y atendiendo las propuestas y necesidades que se hacen desde colectivos representativos de todos los sectores de la sociedad, decisiones que se abordan junto a ello y con la participación directa de todos estos colectivos”, ha defendido. De igual forma, ha quedado aprobado definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana, desestimándose igualmente la única sugerencia, respecto a la definición y delimitación de los Distritos Urbanos y el funcionamiento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a la modificación del Reglamento, aprobado inicialmente en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 25 de agosto En este punto, la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia, María del Mar Vázquez, ha felicitado el que finalmente se pueda disponer de un Reglamento de Pleno "transparente, participativo y más moderno", texto que ha contado con el voto favorable de Ciudadanos y Vox y la abstención del resto de grupos municipales.

