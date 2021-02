Capital El PP presume frente al PSOE de la construcción de vivienda pública viernes 05 de febrero de 2021 , 20:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo reprocha al grupo municipal socialista la “injustificada y permanente” crítica a la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha defendido el modelo de “éxito” que representa la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' frente a cualquier propuesta que en materia de gestión de vivienda pública venga auspiciada por el Partido Socialista, rechazando así apoyar la propuesta de un programa de alquiler de viviendas promovido desde el grupo socialista que, más allá de su buena sonoridad, responde a un modelo ya experimentado que cosechó un estrepitoso fracaso en la política de Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo Martínez Labella ha criticado el “oportunismo” de la moción socialista al solicitar la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo a sabiendas que es un documento en el que ya se viene trabajando desde la Empresa Municipal de la Vivienda. Con todo ello ha venido a defender una vez más el estatus y la proyección social de 'Almería XXI' como referente de la política municipal en materia de vivienda, protagonizando la promoción y construcción, hasta hoy, de dieciséis promociones y casi mil viviendas, a las que han accedido en su mayor parte jóvenes, aproximadamente un 70 por ciento. Y es que, según Martínez Labella, los datos cantan a la hora de contraponer el modelo de gestión en materia de vivienda que defienden socialistas y populares. “Actualmente la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), antes EPSA, gestiona en Almería capital 1.700 viviendas. De éstas, sólo 186 han sido construidas en los últimos 20 años, en los barrios de La Chanca, San Vicente o Loma Cabrera. Las 1.514 restantes vienen heredadas de la etapa franquista. Por lo tanto, mientras el PSOE de AVRA construyó en Almería 186, en 20 años, el Partido Popular del Ayuntamiento de Almería y 'Almería XXI' han levantado 963”. Datos que la también consejera delegada de la Empresa Municipal ha querido poner en valor recordando que “Almería XXI' está considerada como el mayor promotor de vivienda protegida de la provincia, y uno de los más importantes de toda nuestra comunidad autónoma, dicho esto por la Junta de Andalucía, la de ahora, y la que gobernaban ustedes”. En este sentido, ha lamentado que, en su conjunto, la moción socialista, se convierte en una crítica “injustificada y permanente” hacia la gestión de la empresa municipal de la Vivienda, “recogiendo propuestas que carecen de un análisis de sostenibilidad y viabilidad económica, bajo el modelo conceptual tan arraigado en el Partido Socialista de arruinar empresas públicas para sostener el clientelismo político”. Defendiendo que “los precios de la Vivienda de Protección Oficial están tasados y regulados, por tanto no equiparable a los precios de vivienda libre”, ha insistido en que la pretensión de 'Almería XXI' es la de “seguir apostando por la construcción de viviendas y la promoción del alquiler, aunque en ningún caso siguiendo el prototipo de las agencias para el fomento del alquiler, un fiasco tremendo promovido por el partido socialista y la Junta de Andalucía”. “Ahora nos proponen que nos convirtamos en una de esas agencias que ustedes crearon, y que crucemos los datos con el registro de demandantes de vivienda. Aquí nuevamente demuestran qué no saben cómo funciona el sistema. El registro de demandantes de vivienda es ya de por sí un registro de vivienda protegida”, ha recalcado Martínez Labella. El valor social de 'Almería XXI' En defensa de la política municipal de vivienda ha incluido competencias que no se apartan del objetivo por el que fue creada 'Almería XXI', en contra de la aseveración del grupo municipal socialista, posibilitando, por ejemplo, la construcción del edificio de aparcamientos en la calle Arráez, en respuesta a la demanda de plazas de aparcamiento en el Casco Histórico, la construcción del Centro de mayores de Oliveros que cuenta, hoy por hoy, con más de 1.280 usuarios; la construcción del Mercado de Cabo de Gata, que carecía hasta ese momento de ese equipamiento o la recuperación de los inmuebles municipales comúnmente denominados 'Casas de los Maestros', intervenciones urbanísticas a las que ha sumado las urbanizaciones en La Molineta, Villablanca o el desarrollo urbanístico del sector MNO 04 en Los Molinos, cuyas gestiones, en respuesta también a una demanda vecinal, han felicitado desde las propias filas socialistas. En su intervención, la concejala de Urbanismo ha confirmado "que se va a redactar el Plan Municipal de la Vivienda", explicando que desde el Área de Familia se está trabajando con la Universidad de Almería, a través del vicerrectorado de estudiantes, para poner en marcha el programa de convivencia intergeneracional, incluido como parte de la moción socialista, potenciado con la construcción de nuevas viviendas de alquiler y de alquiler con opción de compra. De hecho, ya les hemos avanzado que se ha hecho una oferta de compra a AVRA de los solares resultantes en la zona de San Cristóbal para dedicarlos a vivienda de alquiler, acogiéndonos a las ayudas de la Junta de Andalucía a través del Plan Vive", ha anunciado.

