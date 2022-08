Capital El Ayuntamiento quiere reabrir el Museo Doña Pakyta antes de Navidad jueves 18 de agosto de 2022 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo ha adelantado la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, en su visita a las obras de adaptación interior que, con una inversión de casi 230.000 euros, alcanzan hoy el hito del cincuenta por ciento en su ejecución Ejecutadas al cincuenta por ciento, las obras de adaptación interior de la planta semisótano del Museo de Arte Doña Pakyta fijan su objetivo de finalización para antes de navidad, fecha para la que el Ayuntamiento de Almería prevé reabran sus instalaciones con los nuevos espacios expositivos en funcionamiento. Así lo ha trasladado hoy la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, en la visita que ha realizado a los trabajos acompañada de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, comprobando “el buen ritmo de ejecución de unos trabajos con los que se pretende dotar de mayor espacio expositivo a uno de los referentes museístico se la ciudad y que se ha incluido como parte del desarrollo del proyecto CAMINA”, ha explicado Vázquez, recordando que es esta una iniciativa municipal que conectará culturalmente los barrios de La Chanca-Pescadería, Casco Antiguo y Centro, con la puesta en valor del Museo de Arte, el Mesón Gitano, concluida su musealización, y la rehabilitación del antiguo Cine Katiuska, convertido en un nuevo equipamiento público. Con una inversión total de 278.788,84 euros, los trabajos ejecutados a fecha de hoy han avanzado en la dotación al nuevo espacio, el semisótano de esta Casa Museo, de aislamientos e impermeabilizaciones, instalaciones de climatización y ventilación, obras de albañilería y completado la solería de mármol. A partir de ahora los trabajos se centrarán en la conclusión en la carpintería, falso techo, instalaciones eléctricas y resto de instalaciones necesarias para su puesta en uso. Las obras a realizar en esta fase están encaminadas a la adaptación de la planta semisótano del Museo Doña Pakyta principalmente como espacio expositivo. El resultado de la actuación, según ha detallado Vázquez, serán cinco nuevas salas, otras dos destinadas a talleres y una sala multiusos, una vez completadas las actuaciones previstas de revestimientos interiores, instalaciones, pintura así como el resto de elementos accesorios para el cumplimiento de sus funciones. Llevada a cabo esta parte del proyecto, redactado por el arquitecto Ramón de Torres y promovido por el Ayuntamiento sobre el Museo Doña Pakyta, quedarían, por tanto, para su ejecución definitiva, las obras de adecuación de los jardines y construcciones auxiliares, de adaptación del local para restauración o la parte dedicada a 'souvenirs', pendiente en su caso de financiación, con una inversión estimada en unos 800.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.