Almería El subdelegado del Gobierno analiza con Costas las soluciones para la playa de Balerma jueves 18 de agosto de 2022 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José María Martín ha mantenido su primera reunión con el jefe del Servicio Provincial de Costas, en la que han examinado el pliego para la redacción del estudio de soluciones del tramo que discurre entre la rambla de Balanegra y el espigón de la Peña del Moro El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido hoy en la Subdelegación una reunión de trabajo con el jefe del servicio provincial de Costas, Enrique López, en la que han abordado las soluciones posibles y definitivas que vengan a resolver el problema de erosión que acusa la franja litoral de Balerma, en el término municipal de El Ejido. La de esta mañana es la primera reunión que mantiene el subdelegado tras su nombramiento en el día de ayer, un gesto con el que ha querido visibilizar la importancia que este asunto tiene para el Gobierno de España y para él mismo: “Quiero que los vecinos sepan que encontrar una solución definitiva a la playa de Balerma va a ser una prioridad para mí. Conozco muy bien la zona, soy de El Ejido, sé cuál es la situación de esta franja del litoral y entiendo el pesar que siente la gente cuando percibe la progresiva erosión que sufre su playa. Quiero trasladarles que el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja con la única premisa de resolver de forma concluyente este problema”, ha señalado. En este sentido, el subdelegado y el jefe del servicio provincial de Costas han repasado las últimas medidas adoptadas, entre ellas la redacción del estudio de soluciones del tramo de costa que discurre entre la rambla de Balanegra y el espigón de la Peña del Moro, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó recientemente y que será adjudicado en próximas fechas. Este estudio vendrá a plantear las soluciones definitivas, que podrían ser de tipo mixto, es decir, aportando arena y generando sedimentación con estructuras rígidas, como avanzó la ministra Teresa Ribera en su visita a Almería el pasado mes de junio. Distintas actuaciones en el litoral José María Martín ha repasado también las distintas actuaciones que, actualmente, desarrolla el servicio provincial de Costas en Almería. Entre otras, la inminente rehabilitación del paseo marítimo de Garrucha o la redacción del proyecto de pasarela sobre el río Andarax, en la capital, publicado en BOE el pasado 13 de julio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

