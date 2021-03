Capital El Ayuntamiento recibe más de mil solicitudes para ayudas del 'Plan re-activa21' jueves 25 de marzo de 2021 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde se congratula de la buena acogida que está teniendo la ayuda de medio millón de euros, gestionada en colaboración con la Cámara de Comercio, y recuerda que el plazo termina el 30 de marzo, incluido





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha felicitado por la buena acogida que está teniendo la ayuda de medio millón de euros del 'Plan re-activa21' habilitada por el Ayuntamiento de Almería para autónomos, microempresas y pequeñas empresas afectadas por la crisis económica provocada por el COVID, después de conocer que ya son más de mil las solicitudes presentadas en la Cámara de Comercio para acceder a ellas. Recuerda el primer edil que los interesados todavía pueden presentar la documentación hasta el 30 de marzo, incluido, que es cuando acaba el plazo.



Una vez recogidas todas las solicitudes, se estudiará que cumplen con todos los requisitos y se procederá a agilizar la entrega de las ayudas. Precisamente, esa agilidad es lo que ha buscado el Ayuntamiento a través de la Cámara de Comercio. Con esta institución, el alcalde firmaba el 9 de marzo un convenio de colaboración dirigido específicamente a ganar rapidez en la gestión de unas ayudas “necesarias”.



Las ayudas se distribuirán en paquetes de mil euros para aquellos solicitantes que hayan tenido sus establecimientos cerrados tras la declaración del estado de alarma o bien hayan sido afectados por restricciones impuestas a la movilidad de las personas o al aforo del establecimiento de modo que la aplicación de las medidas sanitarias haya sido tan estricta que hayan hecho inviable económicamente su apertura. Las ayudas de 700 euros irán destinadas a establecimientos turísticos, así como los vinculados a la hostelería siempre que, en este último caso, no cuenten con zonas exteriores al aire libre o licencia municipal para la instalación y uso de sillas y veladores. Las ayudas de 500 euros son para los establecimientos dedicados al comercio, así como a los de hostelería, siempre que, en este último caso, cuenten con zonas exteriores al aire libre o licencia municipal para la instalación y uso de sillas y veladores. Los interesados pueden obtener toda la información en la página web www.almeriaciudad.es



Una información que incluye el horario de entrega de solicitudes en la Cámara, de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes, ampliándose hasta las 17.00 horas, de lunes a jueves. Asimismo, y atendiendo a las circunstancias excepcionales que concurren en la convocatoria y a la naturaleza de las ayudas, el Ayuntamiento de Almería dispensará a los solicitantes acreditar que están al corriente de pagos con la Tesorería Municipal. Una excepcionalidad que busca que la ayuda llegue a quienes peor lo están pasando, ha recordado el alcalde, que subraya que éstas son ayudas “compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualquier otra Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a la misma finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada por el COVID”.



Este paquete de ayudas está enmarcado en el ‘Plan re-activa 21’, que moviliza cinco millones de euros de fondos municipales, no sólo en ayudas directas, sino también en medidas fiscales y sociales, y suponen un importante, pero necesario esfuerzo “conscientes de las dificultades que atraviesan familias, autónomos y pequeños empresarios almerienses a raíz de las restricciones que conlleva la lucha frente al coronavirus”, ha recalcado la concejala de Presidencia, María Vázquez, quien lamenta que más de un año después las entidades locales sigan sin recibir ni un euro del Gobierno de España para hacer frente a la crisis económica y social generada por la pandemia del coronavirus. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

