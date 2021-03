Capital El Ayuntamiento entrega los premios a los mejores huertos escolares de la ciudad jueves 25 de marzo de 2021 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado que esta iniciativa, enmarcada en el Plan Botania, tiene el objetivo “de promover la educación ambiental entre los más jóvenes”





El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha entregado este jueves los premios a los ganadores del concurso de huertos escolares, una iniciativa enmarcada en el Plan Botania que, tal y como ha explicado la concejala Margarita Cobos, “tiene el objetivo de promover y expandir la educación ambiental a los centros educativos de la capital y sensibilidad con ello a los más jóvenes sobre hábitos sostenibles”.



Han sido muchos los colegios de educación primaria, que comprende las edades de entre 8 y 12 años, que han presentado sus proyectos, un total de 16, de los cuales han sido premiados los siguientes:



En la primera categoría, dirigida a los centros que no disponen de huerto escolar y que han presentado su diseño de huerto, han resultado ganadores el CEIP Adela Díaz, El Arcángel, La Milagrosa, La Salle-Chocillas, Rafael Alberti y el CEECAI Sordos Rosa Relaño. Todos ellos han recibido un kit compuesto de bandejas de semillero, mesas de cultivo, sustrato vegetal, lote de semillas de diferentes hortalizas, herramientas de mano y regaderas. En definitiva, todo lo necesario para llevar a la práctica su proyecto de huerto.



En la segunda categoría, en la que se premiaba al mejor huerto escolar, el jurado ha decidido que los ganadores son el CEIP Madre de la Luz, El Puche y Mar Mediterráneo, cuyo premio consiste en un compostador para exterior de propileno con capacidad de 470 litros.



Acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, así como miembros de la empresa concesionaria de Parques y Jardines, UTE STV Gestión y Albaida, Margarita Cobos ha visitado este jueves los distintos colegios ganadores y poder así entregar los premios. Ha sido en el colegio Mar Mediterráneo donde ha expresado su “satisfacción” al ver “la gran motivación que hay en toda la comunidad educativa para hacer de sus colegios espacios más sostenibles y cercanos a la naturaleza”.



Por su parte, Laynez ha puesto en valor la celebración de actividades como estas en las que “los niños, que son el futuro de nuestra ciudad, y la naturaleza son protagonistas”. Asimismo, ha recordado que Almería es ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ desde 2018, una acreditación con la que UNICEF reconoce el compromiso del Ayuntamiento a la hora de aplicar una política local en la que las voces, necesidades, prioridades y derechos de los niños estén incluidas en programas y decisiones públicas.



Durante la visita al CEIP Mar Mediterráneo, las concejalas han podido conocer el huerto que le ha valido al colegio para hacerse con el premio, así como saludar a los alumnos que cuidan de él, incluso dos de ellos (Pablo Márquez y María del Mar Güil, de 5B) han leído una poesía relacionada con su huerto. Ha sido su directora, Isabel Ferre, la que ha explicado cómo nació hace tres años este “proyecto de transformación de nuestro recreo”, que ha dado lugar a este huerto, que incluso “este año hemos convertido en un aula al aire libre”.



Por último, Cobos ha señalado que "desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando y visibilizando este tipo de iniciativas que tan bien hacen a nuestro medioambiente", ya que – ha continuado- "concienciar a los más pequeños sobre el gran valor que supone cuidar del medioambiente, lo que es un proceso de germinación, el cultivo de plantas y productos y extender esa conciencia a la responsabilidad de su cuidado es algo en lo que debemos colaborar también a nivel municipal". Para contribuir a ello, desde el Consistorio también se les ha hecho entrega a los colegios ganadores de un libro que incluye todo lo que hay que saber para crear y mantener un huerto.

