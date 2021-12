Capital El Ayuntamiento recibirá de la Junta medio millón de euros para accesibilidad de las playas martes 28 de diciembre de 2021 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las ayudas van dirigidas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y al uso sostenible de las playas de la capital principalmente mediante la dotación y adquisición de equipamiento y el acondicionamiento de infraestructuras El Ayuntamiento de Almería recibirá una subvención para las playas de la capital por importe de 498.815,99 euros para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Almería ha sido uno de los once municipios andaluces beneficiados por esta ayuda dentro de la línea de apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativa, información turística e infraestructura turística a pequeña escala. “El objetivo de estas subvenciones es mantener e incrementar la calidad de nuestro litoral, potenciando así su crecimiento y promoviendo la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de la zona”, ha señalado el responsable del área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, explicando que esta subvención, en régimen de concurrencia competitiva, no precisa de aportación municipal en la ejecución de sus proyectos. El edil popular se ha congratulado por la concesión de estas “ayudas” para los proyectos que a nivel municipal se han presentado a la convocatoria de este año, “en los que se priorizan las líneas en las que viene trabajando el Equipo de Gobierno en materia de playas, como son la sostenibilidad y la mejora de la accesibilidad”. Los proyectos subvencionables en el marco de este programa, impulsado por la Junta, atienden a mejoras en las playas y sus alrededores, como son la restauración de infraestructuras turísticas del litoral, tales como paseos marítimos, acceso a playas, protección de elementos integrantes del dominio público marítimo-terrestre y demás trabajos que permitan asegurar la sostenibilidad de la costa. A ello se une el acondicionamiento de las infraestructuras y la dotación del equipamiento necesario para la mejora de la accesibilidad; bienes muebles destinados a la mejora de la seguridad; actuaciones relacionadas con la limpieza e higiene; adquisición de equipamientos; creación de senderos para su utilización por medios no motores, así como la implantación de rutas turísticas. En este sentido, el concejal del Área de Promoción de la Ciudad ha explicado que las partidas solicitadas podrán ya ejecutarse en el marco del Plan de Playas de este año, detallando las principales actuaciones que se llevarán a cabo y que, en el caso de Almería, irán destinadas a la restauración de infraestructuras turísticas, incluyendo en este apartado la mejora del sistema de evacuación de aguas residuales de aseos en la playa Costacabana a la red de saneamiento del municipio y la adecuación del sistema de evacuación del agua de las duchas playas Costacabana y Retamar, por un importe total 179.498,20 euros. A esto hay que sumar otros 96.550,74 euros para la mejora de accesibilidad, con el acondicionamiento de infraestructuras y dotaciones del equipamiento necesario, incluyendo en este apartado la adquisición de sillas anfibias para la playas de El Toyo, Retamar y Costacabana; pasarelas articuladas para las playas de La Almadraba, la Fabriquilla, El Toyo, Retamar y Costacabana; duchas adaptadas en las playas El Toyo, Retamar y Costacabana; la implantación de un rograma informático para mejorar la accesibilidad de las playas, incluyendo reservas de sillas anfibia, control de asistencias a personas con movilidad reducida e información de agenda de actividad de discapacidad, guías accesibles en playas, incluso la realización de estudios de viabilidad para el cumplimiento de normativa de accesibilidad universal y la obtención de certificación de Requisitos DALCO para estas playas. Como parte del montante total de la subvención concedida, 34.932,70 euros ser dedicarán a la adquisición de bienes muebles destinados también a la mejora de la accesibilidad de las playas. Se incluye en este apartado la adquisición de mobiliario comunicativo urbano con tratamiento antivandálico y cartelería impresa y también con relieve BRAILLE, para señalar puntos accesibles en la playa y servicios ofertados al respecto para personas con dificultades de adaptación a los entornos; la adquisición de mástiles y bandera identificativas, placas informativas y placas para zonas aseos. Playas accesibiles y seguras Otro apartado importante que incluye esta subvención se refiere a la adquisición de bienes muebles destinados a la mejora de la seguridad. En este capítulo, y por importe total de 146.470,50 euros, se destinarán al suministro de dos módulos de Salvamento con torres de puesto de socorrismo en las playas de Costacabana y El Toyo. Además se ha incluido en esta línea la adquisición de motos acuáticas para las playas de Costacabana y Retamar; de sillas de vigilancia para socorrismo que se ubicarán en las playas de La Almadraba, la Fabriquilla, El Toyo, Retamar y Costacabana. Carlos Sánchez también ha resaltado la subvención de 23.958 y de 17.405 euros, respectivamente, para la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con la limpieza e higiene del litoral. El primero de los importe permitirá la puesta en servicio de “islas ecológicas” y el segundo la adquisición de equipamiento que coadyuven a la consecución, entre otros de distinciones de calidad y medioambientales. En este apartado, los proyectos municipales subvencionables refieren la adquisición de duchas y fuentes de agua para mascotas y ocho elementos para pipican, además del suministro de papeleras. “Una suma total de casi 500.000 euros que irán destinados a la mejora de toda la zona del litoral capitalino, que ya ha sido merecedor de diferentes distinciones. En definitiva, una mejora adicional a todos los servicios que ya a nivel municipal se presta al conjunto de la ciudadanía y los turistas que nos visitan cada año”, ha señalado Carlos Sánchez Entiende además el edil popular que estas subvenciones, en sus distintos apartados, van a ayudar al objetivo municipal de “tener nuestras playas en el mejor de los estados y a que éstas sean más sostenibles y accesibles. Una mejora en la calidad que, además, pueda repercutir en la dinamización económica y la creación de empleo, en este caso vinculado al sector turístico”, ha subrayado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.