Capital El Ayuntamiento recuerda que ‘No todas las heridas son visibles’ en la violencia machista jueves 19 de mayo de 2022 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado más de una treintena de acciones dirigidas a toda la población para contribuir a erradicar la violencia de género ‘No todas las heridas son visibles’. Ese es el lema de la nueva campaña del Ayuntamiento de Almería contra la violencia psicológica, la que no se ve, la más difícil de curar, que a tantas personas encierra en una relación tóxica, basada en el control, el chantaje, la dependencia o la humillación”. Con esta palabras, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado unas treintena de acciones, realizadas con los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género 2021-2022, por importe de 48.339,13 euros, con el objetivo de mostrar a toda la sociedad que “hay otros tipos de violencia, cómo se puede detectar y qué se puede hacer para acabar con ella”. ‘No todas las heridas son visibles’, cuya imagen es un cerebro con heridas, simulando el daño que producen los insultos, las amenazas, los celos, el desprecio, las burlas o el control, se compone de diferentes acciones con las que concienciar sobre el peligro de la violencia psicológica. Además del cartel, que se podrá ver por toda la ciudad y en los diferentes soportes publicitarios, se ha elaborado un vídeo pedagógico sobre qué es y cómo detectar la violencia psicológica que se difundirá en todos los centros educativos de la ciudad, así como un spot de poco más de un minuto. Además, con el objetivo de llegar a la población más joven de la ciudad, desde el Ayuntamiento se ha contado con la participación de la joven tiktoker almeriense Laura López (@lauralp21), con más de tres millones y medio de seguidores, que con un video corto se sumará a la labor de concienciación sobre esta lacra. Tal y como ha anunciado Laynez, un año más, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de ‘Crash Music SL’ y su festival inclusivo Cooltural Fest,ya que “la Cultura es una de las mejores herramientas para hacer llegar mejor y más lejos. De esta forma, en el ciclo de conciertos ‘Terrazas con encanto’, se difundirá la campaña a través de publicidad en banderolas, soportes visuales, puntos violeta de información, reparto de pulseras y visualización de una exposición fotográfica, realizada en colaboración con la Escuela de Artes. En colaboración del Área de Cultura, el pasado 26 de febrero, tuvo lugar el espectáculo ‘Cara B. Entre flamencos por la igualdad’. Educación sexual Una de las grandes novedades del programa de actividades contra la violencia de género de este año es la introducción de charlas sobre educación sexual, ya que “la educación de los jóvenes es la base para la prevención de la violencia sexual”. De la mano de profesionales, se han organizado charlas sobre sexología y violencia de género en seis centros educativos de la ciudad. El objetivo principal es trabajar con los adolescentes y también con sus familias una buena base de educación sexual, para evitar de este modo la desinformación que puede llevar a generar actos de acoso o violencia sexual. Los institutos donde se van a llevar a cabo estas charlas son: I.E.S. Bahía de Almería, I.E.S. Los Ángeles, Colegio María Inmaculada, I.E.S. Galileo, y el I.E.S. Alhamilla. También habrá charlas sobre sexología en los tres Centros de la Mujer: ‘Por una vida sexual saludable e igualitaria’ a cargo de un sexólogo profesional. Se llevará a cabo una charla en cada uno de los Centros (Cortijo Grande, Calle Terriza y Los Molinos) de una duración aproximada de 2 horas, en las siguientes fechas: Jueves 26 de mayo, a las 17:00h en el Centro de la Mujer de los Molinos.

Viernes 27 de mayo, 18:30h en el Centro de la Mujer de calle Terriza.

Miércoles 8 de junio, a las 16:30h, en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande. Para asistir es necesario inscripción que se puede formalizar en cualquiera de los tres Centros de la Mujer y no es necesario ser usuaria. Murales por la igualdad Este año se volverá a repetir la actividad ‘Murales por la igualdad. Pintamos por la igualdad’. Se realizarán tres murales con motivo de la igualdad o la violencia de género en los que podrán participar niños y niñas entre 6 y 12 años, y adolescentes entre 12 y 17 años, del municipio de Almería. Las fechas de realización de los talleres, con aforo de 40 personas cada uno, son: Sábado 28 de mayo de 2022, de 11.00 a 13.00 horas. Plazoleta de San Roque. Sábado 11 de junio de 2022, de 11.00 a 13.00 horas. Plaza Teruel (AV Torrecárdenas). Sábado 18 de junio de 2022, de 11.00 a 13.00 horas. Mirador de la Rambla. Otras actuaciones que desarrollará este viernes, 20 de mayo, en la EMMA, a las 11.30 horas, con los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género 2021-2022, es el encuentro Foro Mujer y Sociedad ‘Construyendo una sociedad libre de Violencia Contra la Mujer’ con las ponencias de Nuria Chinchilla y Nuria Ferrer. Programa de empleo para víctimas de violencia de género Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género y de explotación sexual, se ha puesto en marcha un programa de empleo específico con APRAMP con cursos formativos. Comenzó el pasado 3 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio. Igualdad en el deporte Y como el objetivo es abordar la igualdad y la prevención de la violencia de género de una “manera transversal”, también se han programado actividades en el ámbito deportivo, ya que “es muy importante que los niños y niñas tengan estos valores desde pequeños, y puedan aplicarlos en todos los ámbitos de su vida”, ha indicado la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudaddan. Se van a llevar a cabo unas charlas en las que se fomentará la igualdad en el deporte, y la prevención sobre Violencia de Género. Una vez finalizada la charla, realizarán actividades deportivas, como fútbol playa o paddle surf, para aplicar los conceptos aprendidos mientras realizan actividades saludables y se divierten. Este programa se llevará a cabo el 4 y 5 de junio, en las instalaciones de Ego Sport Center. Las inscripciones están abiertas y el aforo es limitado. Para inscribirse, tienen que enviar un correo electrónico a [email protected]. 016 El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico al servicio 016 online: [email protected] Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

