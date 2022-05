Capital El Teatro Apolo recibirá un ‘Encuentro Coral’ a beneficio de Proyecto Hombre jueves 19 de mayo de 2022 , 17:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la colaboración del Área de Cultura, las corales Emilio Carrión, Universidad de Almería y Polifónica de Roquetas de Mar participarán en el primer acto por el 20º aniversario de la asociación en Almería La asociación Proyecto Hombre cumple veinte años de servicio a la sociedad en Almería en este 2022 y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería está siempre dispuesta a colaborar en cuantas iniciativas solidarias y benéficas ayuden, desde las propuestas musicales o escénicas de calidad, a construir una sociedad mejor. Con este espíritu, ambas entidades han sumado fuerzas para celebrar este domingo, 22 de mayo, a las 20.00 horas y en el Teatro Apolo, un ‘Encuentro Coral’ a benefició de la asociación, que contará con la participación de los coros Emilio Carrión, Universidad de Almería y Coral Polifónica de Roquetas de Mar. Así lo ha detallado esta mañana el concejal de Cultura, Diego Cruz, acompañado de la directora de Proyecto Hombre en Almería, Ana Mazón, la directora del Coro de Cámara Emilio Carrión, María Cruz Calvo; y la segunda directora de la Coral Polifónica Ciudad de Roquetas, Desirée Manzano. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal, que está ubicada en el Teatro Apolo, como en la propia página web de entradas del Área, https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Apolo desde una hora antes del comienzo del concierto. Tienen un precio de 10 euros. Además, se ha habilitado una Fila 0 para toda aquella persona que quiera colaborar a través de: Unicaja ES83 2103 5008 44 0030004424, La Caixa ES51 2100 1812 37 0200075185 o Bizum 00686. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha asegurado que “siempre estamos dispuestos a colaborar en estas iniciativas y por eso un placer participar en este encuentro, que sirva para que Proyecto Hombre pueda seguir realizando su labor, siendo también una cita con la que reforzamos otra de las líneas constantes del Área, que es la del apoyo y la promoción de artistas y agrupaciones almerienses, como es el caso de estas tres corales, que han demostrado con creces su buen hacer cada vez que tienen la oportunidad de actuar”. Por su parte, Ana Mazón ha agradecido la predisposición del Área para poder llevar a buen puerto este evento y ha destacado que “cuando Proyecto Hombre se asienta en una ciudad como lo ha hecho en Almería es porque hay una necesidad pero también porque hay una sociedad que lo respalda. Celebramos estos ’20 Años Contigo’ y vamos a seguir estando”. La directora provincial de Proyecto Hombre ha recordado el papel que tiene la cultura, como ocio y tiempo libre, tanto para el tratamiento de la dependencia a adicciones como en su fase preventiva. En la faceta artística, tanto la directora del Coro de Cámara Emilio Carrión, María Cruz Calvo, como la segunda directora de la Coral Polifónica Ciudad de Roquetas, Desirée Manzano, han mostrado su satisfacción por la colaboración municipal en la actividad. La agrupación roquetera estará acompañada por una camerata “y haremos un repertorio que estará basado en boleros como ‘Alma, corazón y vida’, ‘Piel canela’, ‘Solamente una vez’ o ‘Blue Moon’”, ha avanzado Desirée Manzano. Por último, María Cruz Calvo ha apuntado que “también haremos un repertorio muy ‘fresquito’, optimista y alegre, para todos los públicos”. Las tres corales harán una actuación de aproximadamente veinte minutos cada una de ellas con canciones que sonarán mejor que nunca por la causa solidaria que respaldan. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.