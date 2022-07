Capital El Ayuntamiento renovará los juegos biosaludables de la plaza de La Almadraba miércoles 20 de julio de 2022 , 18:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, justifica esta actuación en el deterioro que se produce en los elementos actuales “por la alta exposición salina de su emplazamiento” El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato menor de suministro e instalación de aparatos biosaludables para renovación del área existente en el barrio de La Almadraba de Montevela, en Cabo de Gata. La inversión municipal de este contrato, adjudicado a la mercantil ‘Juegos Kompán’, será de casi 18.000 euros (17.931,66 euros) y como parte de las inversiones financieramente sostenibles. El plazo de ejecución previsto para su instalación está fijado en un mes. La concejala de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha explicado que esta actuación viene a “renovar” los aparatos biosaludables de la actual área biosaludable existente en la Almadraba de Monteleva, “debido a la alta degradación que están sufriendo los mismos por la alta exposición salina de su emplazamiento, circunstancias que afectan al cumplimiento de la normativa específica de seguridad establecida para los aparatos biosaludables”. El cambio de estos juegos, de gran aceptación y demandados por parte de residentes en la zona y también por los turistas que, como en estas fechas, residen o visitan temporaralmente esta barriada, vendrán a completar las obras de remodelación que se han llevado a cabo sobre la Plaza de La Almadraba, cofinanciada a través de Planes Provinciales, junto a la Diputación Provincial, con una inversión superior a los 100.000 euros. Las actuaciones a través de este contrato consistirán en generar un área renovada para la realización de ejercicios biosaludables mediante la implantación de una serie de elementos deportivos que motiven e impulsen a la población adulta a la realización de una serie de ejercicios que mejoren su forma física y por tanto puedan conseguir una mejor calidad de vida, y a la vez sirvan como lugar de encuentro de estas personas. En el ámbito deben instalarse 4 elementos, “manteniendo entre ellos una secuencia que estimule las diversas partes del cuerpo”, como así se recoge en la memoria valorada del proyecto, realizada por técnicos municipales. Huertos Urbanos De otra parte, a propuesta del Área de Agricultura y Pesca que dirige el concejal Juan José Segura, el Ayuntamiento de Almería llevará a cabo diferentes obras de mantenimiento en los huertos urbanos que se encuentran ubicados en los barrios de Araceli, Piedras Redondas y Los Ángeles, unos trabajos que tendrán una inversión, con cargo al presupuesto municipal, de casi 6.000 euros (5.994,23 € euros IVA incluido). Con un plazo de ejecución de cuatro semanas, los trabajos fueron adjudicados el pasado viernes en Junta de Gobierno Local a la mercantil ‘Maifra, Obras y Servicios’. Segura ha explicado que los trabajos incluidos en este contrato vendrán a solventar “desperfectos y roturas que se han producido en las instalaciones como consecuencia del paso del tiempo y el propido desarrollo de las actividades que se prestan en estos huertos urbanos, precisando de su reparación o la instalación de determinados elementos”. Así, en el huerto urbano del barrio de Los Ángeles se procederá a la colocación de un canalón en el almacén de aperos que recoja las aguas pluviales para su correcta evacuación, a la reparación de dos jardineras, la sustitución de la batería de la instalación fotovoltaica por una nueva o el aislamiento de los bajos de las puertas del almacen de aperos, entre otros. En el huerto del Barrio de Araceli, los trabajos consistirán en la colocación de una chapa metálica en los bajos de puertas, la reparación de fugas de agua en la red de riego, el arreglo de bisagras de la puerta central del almancén de aperos, o la recolocación del panel del huerto urbano a una ubicación más visible que la actual. Por último, en el huerto urbano de Piedras Redondas se procederá también a pequeñas obras de mantenimiento consistentes en la instalación de un foco que permita la iluminación de la parte exteriro del almacén de aperos y a la colocación de una carcasa o armario que contenga la batería de la instalación fotovoltaica, evitando así el contacto directo con ella. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

