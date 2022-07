Diputación Toda la programación del Circuito de Cine de Verano de Diputación miércoles 20 de julio de 2022 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 10 títulos para todos los públicos llenarán de la magia del cine las plazas y espacios públicos para completar la oferta de verano de ‘Cultura bajo las Estrellas’ El Circuito de Cine de Verano de Diputación ha comenzado a ‘rodar’ sus 122 proyecciones que recorrerán durante los meses de julio y agosto los 75 municipios menores de 5.000 habitantes de a provincia. La asistencia a las proyecciones, que se realizarán al aire libre en plazas u otros espacios de cada uno de los pueblos seleccionados, es gratuita y permitirá disfrutar del séptimo arte en familia, recuperando la esencia de las proyecciones en espacios abiertos durante la época estival. El Circuito, que cumple XXXI ediciones, arranca este mes de julio y concluirá el 20 de agosto. Se proyectarán películas en municipios que tienen una característica en común, como es una población menor de 5.000 habitantes. De hecho, de las 75 localidades en las que se exhibirán largometrajes a través de este programa, 47 de ellas no superan los 1.000 habitantes. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado la importancia de un Circuito que pone en valor “la cultura al aire libre” y que recupera la tradición de la provincia del “cine bajo las estrellas”. Guzmán ha explicado que “todos los municipios menores de 5000 habitantes 75 municipio van a poder disfrutar de 122 proyecciones que vamos a realizar en la provincia con 10 títulos diferentes para toda la familia”. Este circuito es uno de los más consolidados del panorama cultural y que más adeptos gana cada año por la posibilidad que da de disfrutar, totalmente gratis, de disfrutar del cine al aire libre y en familia, con títulos que pueden disfrutar unidos padres, hijos, nietos y abuelos. Las películas seleccionadas son: Aladdín, Explota Explota, 100% Wolf, Emma, Las crónicas de Fabulandia, Boda sin fin, Fritzi, Diente de Sable, Raya y Los Croods. Anexo Fechas y Películas ALADDIN EE.UU. 2019. 127 min. Dirección: Guy Ritchie. Intérpretes: Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith. Género : Fantástico, aventuras y musical. Fecha de estreno: 18 de mayo de 2019. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Sinopsis Aladdin es un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptará un desafío de Jafar. Aladdin tendrá que entrar en una cueva en medio del desierto y conseguir una lámpara mágica que contiene el Genio que será el encargado de concederle todos sus deseos. Proyecciones_ RIOJA 18 de julio Plaza de la Democracia, 22 h. DALÍAS 20 de julio Plaza del Ayuntamiento, 22 h. CANJÁYAR 22 de julio Plaza de la Constitución, 22 h. TURRILLAS 23 de julio Plaza Tomás Lomas Torres, 22:15 h. ALHABIA 27 de julio Patio CEIP Juan XXIII , 22 h. ARBOLEAS 28 de julio Plaza de España, 22 h. LUCAINENA DE LAS TORRES 29 de julio Plaza Antonio Lázaro Piedra, 22 h. (Polopos) ENIX 30 de julio Plaza de la Libertad, 22:30 h. SENÉS 2 de agosto Plaza Rey Felipe VI , 22 h. TAHAL 3 de agosto Plaza Juan Bretones, 22 h. SOMONTÍN 6 de agosto Plaza del Santo, 22 h. GÉRGAL 7 de agosto Plaza de la Iglesia, 22 h. ALCOLEA 8 de agosto Fuente Escalona, 22:15 h. BAYARQUE 11 de agosto Plaza de Benigno Asensio, 22 h. LAROYA 18 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. 100 % WOLF: PEQUEÑO GRAN LOBO Australia. 2020. 85 min. Dirección: Alexs Stadermann. Género: Animación. Fecha de estreno: 2 de septiembre 2020. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia. Sinopsis: Freddy Lupin pertenece a una orgullosa familia de hombres lobo. Confiado de que pronto se convertirá en un hombre lobo de los más temidos, Freddy se queda sorprendido cuando descubre que no es todo lo feroz que esperaba. Proyecciones_ ÍLLAR 22 de julio Polideportivo Municipal, 22 h. CHERCOS 29 de julio Plaza de la Libertad, 22 h. SENÉS 1 de agosto Plaza Rey Felipe VI, 22 h. BEIRES 2 de agosto Plaza de la Iglesia, 22 h. BACARES 3 de agosto Pistas Polideportivas (Frontón), 22 h. CASTRO DE FILABRES 4 de agosto Plaza del Pueblo, 22 h. SOMONTÍN 5 de agosto Plaza del Santo, 22 h. BAYÁRCAL 6 de agosto Plaza Mayor, 22 h. ALCUDIA DE MONTEAGUD 8 de agosto Plaza Mayor, 22 h. FUENTE VICTORIA 9 de agosto Plaza Rey Chico, 22 h. BAYARQUE 10 de agosto Plaza Benigno Asensio, 22 h. SUFLÍ 11 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. EXPLOTA, EXPLOTA España. 2020. 116 min. Dirección: Nacho Álvarez. Interpretes: Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui y Fernándo Guallar. Género: Comedia musical. Fecha de estreno: 30 de septiembre de 2020. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Sinopsis: La historia sigue a una joven que cambia Roma por Madrid, con la esperanza de abrirse camino hacia el estrellato de la televisión. Una comedia que nos absorbe a través del poder del popo y los ritmos irresistibles de la corista favorita de Italia. Proyecciones_ ULEILA DEL CAMPO 20 de julio CP Nuestra Sra. de Monteagud, 22 h. SANTA FE DE MONDÚJAR 22 de julio Terraza del Centro de Día, 22 h. ABLA 29 de julio Placeta de San Antón, 22 h ZURGENA 30 de julio Recinto Ferial La Alfoquia, 22:15 h. TERQUE 1 de agosto Plaza de los Barrileros, 22 h. FIÑANA 6 de agosto Pistas IES Sierra Nevada, 22 h. FUENTE VICTORIA 8 de agosto Plaza Rey Chico, 22 h. BENTARIQUE 10 de agosto Plaza de la Constitución, 22:30 h. HUÉCIJA 12 de agosto Plaza de las Palmeras, 22 h. INSTINCIÓN 17 de agosto Plaza Federico Salvador, 22 h. EMMA Reino Unido. 2020. 124 min. Dirección: Autumn de Wilde. Intérpretes: Anya Taylor Joy, Angus Imrie, Letty Thomas y Gemma Whelan. Género: Comedia dramática. Fecha de estreno: 30 de octubre de 2020. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Sinopsis: Conocemos la vida de la joven Emma Woodhouse, que vive en la Inglaterra georgiana. Emma se ocupa de emparejar, unas veces más acertadamente que otras, a sus amigos y familiares . Proyecciones_ CANTORIA 25 de julio Plaza López Miras, 22 h. LAUJAR DE ANDARAX 27 de julio Patio del Colegio, 22 h. PARTALOA 1 de agosto Campo de Fútbol, 22 h. LUBRÍN 3 de agosto Patio del Colegio, 22 h. TABERNAS 5 de agosto Glorieta de España, 22 h. LOS GALLARDOS 9 de agosto Espacio Cultural de Los Gallardos, 22 h. LAS CRÓNICAS DE FABULANDIA Países Bajos. 2018. 83 min. Dirección: Jens Moller y Freek Quartier. Género: Animación. Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2020. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia. Sinopsis: El Señor Búho lee todas las mañanas el periódico local "Las Crónicas de Fabulandia", especialmente se fija en los percances, las disputas o lo que les ocurre a los habitantes de Fabulandia. A través de él conocemos a Clara, Cuervo y el resto de la comunidad. Proyecciones_ TURRILLAS 22 de julio Plaza Tomás Lomas Torres, 22:15 h. SANTA FE DE MONDÚJAR 23 de julio Terraza del Centro de Día, 22 h ALHABIA 28 de julio Patio del CEIP Juan XXIII, 22 h. CHERCOS 30 de julio Plaza de la Libertad, 22 h. BEIRES 1 de agosto Plaza de la Iglesia, 22 h. CÓBDAR 2 de agosto La Plaza, 22 h. CASTRO DE FILABRES 3 de agosto Plaza del Pueblo, 22 h. BACARES 4 de agosto Pistas Polideportivas (Frontón), 22 h. TABERNO 8 de agosto Patio Colegio Público, 22 h. ALCUDIA DE MONTEAGUD 9 de agosto Plaza Mayor, 22 h. SUFLÍ 10 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. BENTARIQUE 11 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. ABRUCENA 16 de agosto Pista de Frontón, 22 h. ALCÓNTAR 17 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. BENITAGLA 18 de agosto Plaza Virgen del Rosario, 22 h. SANTA CRUZ DE MARCHENA 20 de agosto Plaza de Andalucía, 22 h. LOS CROODS: UNA NUEVA ERA EE.UU. 2020. 95 min. Dirección: Joan Crawford. Género: Animación, aventuras y comedia. Fecha de estreno: 19 de diciembre de 2020. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia. Sinopsis: Buscando un nuevo lugar donde vivir, los Croods, la familia prehistórica explorará el mundo para encontrar un lugar más seguro al que llamar hogar. Cuando encuentran un idílico paraíso amurallado que cumple con todas sus necesidades, se encuentran con que ese lugar esconde una sorpresa: hay otra familia que ya vive allí, los Masmejor. Proyecciones_ FINES 18 de julio Pistas CEIP Rafael Fernández, 22 h. GÁDOR 20 de julio Plaza de la Constitución, 22 h. ULEILA DEL CAMPO 21 de julio CP Nuestra Sra. de Monteagud, 22 h. FELIX 22 de julio Glorieta de San Roque, 22 h. ÍLLAR 23 de julio Polideportivo Municipal, 22 h. BENAHADUX 25 de julio Parque Central - C/ Huelva, 22 h. SORBAS 28 de julio Auditorio Municipal Juan Rafael García Barranco, 22 h. LUCAINENA DE LAS TORRES 30 de julio Plaza del Ayuntamiento, 22 h. ALHAMA DE ALMERÍA 31 de julio Plaza de España, 22 h. CÓBDAR 1 de agosto La Plaza, 22 h. ALMÓCITA 2 de agosto Plaza del Lavadero, 22 h. BAYÁRCAL 5 de agosto Plaza Mayor, 22 h. TAHAL 4 de agosto Plaza Juan Bretones 22 h. ALBANCHEZ 9 de agosto Plaza de España, 22 h. INSTINCIÓN 18 de agosto Plaza Federico Salvador, 22 h. ALICÚN 19 de agosto Plaza Salón de Actos, 22 h FRITZI: UN CUENTO REVOLUCIONARIO Alemania. 2019. 86 min. Dirección: Ralf Kukula y Matthias Bruhn. Género: Animación. Fecha de estreno: 158 de enero de 202. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Sinopsis: Conocemos a Fritzi, estudiante de cuarto grado en la ciudad de Leipzig, en Alemania del Este, durante el verano de 1989. Se supone que Fritzi cuidará del perro de su mejor amiga, Sophie, durante el verano, pero descubre que Sophie y su familia han huido a Occidente a través de Hungría. Así que Fritzi hace todo lo posible para reunirse con su amiga. Proyecciones_ PECHINA 25 de julio Parque Bayyana, 22 h. BALANEGRA 26 de julio Carpa Municipal Paseo Marítimo, 22:30 h. TURRE 30 de julio Plaza de la Iglesia, 22 h. ALMÓCITA 1 de agosto Plaza del Lavadero, 22 h. TERQUE 2 de agosto Plaza de los Barrileros, 22 h. SERÓN 4 de agosto Patio CEIP Miguel Zubeldia, 22 h. VELEFIQUE 8 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. ALCOLEA 9 de agosto Fuente Escalona, 22:15 h. CHIRIVEL 10 de agosto Plaza Julio Alfredo Egea, 22:15 h. LAS TRES VILLAS (ESCÚLLAR) 12 de agosto Plaza de la Inmaculada (Escullar), 22 h. HUÉCIJA 13 de agosto Plaza de las Palmeras, 22 h. PATERNA DEL RÍO 15 de agosto Plaza Mayor, 22 h. LÚCAR 16 de agosto Plaza de Lúcar, 22:30 h. SIERRO 17 de agosto Plaza de Andalucía 22 h. PURCHENA 18 de agosto Plaza de España, 22 h. RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN EE.UU 2021. 114 min. Dirección: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs y John Ripa. Género: Animación, fantástico, aventuras. Fecha de estreno: 27 de febrero de 2021. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia. Sinopsis: En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Cerca de a500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Proyecciones_ FELIX 23 de julio Glorieta de San Roque, 22 h. ENIX (EL MARCHAL) 29 de julio Plaza Nueva, 22 h. ANTAS 30 de julio Era del lugar, 22 h. TÍJOLA 1 de agosto Parque Municipal El Paseo, 22 h. VELEFIQUE 9 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. ALSODUX 10 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. URRÁCAL 11 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. OLULA DE CASTRO 12 de agosto Pistas Polideportivas, 22 h. LAS TRES VILLAS (OCAÑA) 13 de agosto Plaza de la Juventud (Ocaña), 22 h. LUCAR (CELA) 15 de agosto Plaza de la Balsa de Cela, 22 h. PATERNA DEL RÍO 16 de agosto Plaza Mayor, 22 h. LAROYA 17 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. OHANES 18 de agosto Patio del Colegio, 22 h. NACIMIENTO 19 de agosto Plaza Jabonería, 22 h. FONDÓN (BENECID) 20 de agosto Aparcamientos entrada (Benecid), 22 h. CAPITÁN DIENTE DE SABLE Y EL DIAMANTE MÁGICO Noruega. 2019. 82 min. Dirección: Marit Moum Aue y Rasmus A. Sivertsen. Género: Animación y aventuras. Fecha de estreno: 30 de abril de 2021. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia Sinopsis: Dos jóvenes piratas en busca de un hermano perdido, un vampiro con graves quemaduras solares, una reina cambiaformas y un ejército de monos rabiosos. Descubrimos que el capitán Sabertooth tiene muchos frentes abiertos mientras se encuentra en búsqueda de un diamante mágico perdido. Proyecciones_ ALBANCHEZ 8 de agosto Plaza de España, 22 h. TABERNO 9 de agosto Patio Colegio Público, 22 h. LÍJAR 10 de agosto Plaza de la Paz, 22 h. ALSODUX 11 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. RÁGOL 12 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. OLULA DE CASTRO 13 de agosto Pistas Polideportivas, 22 h. BENITAGLA 17 de agosto Plaza Virgen del Rosario, 22 h. ALCÓNTAR 18 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. SANTA CRUZ DE MARCHENA 19 de agosto Plaza de Andalucía, 22 h. NACIMIENTO 20 de agosto Plaza Jabonería, 22 h. BODA SIN FIN Alemania. 2020. 92 min. Dirección: Maggie Peren. Interpretes: Emilia Schüle, Tim Oliver Schultz y Alicia von Rittberg. Género: Comedia romántica. Fecha de estreno: 7 de mayo de 2021. Calificación por edades: Apta para todos los públicos. Sinopsis: Zazie vive con el mujeriego Patrick y su fiel amigo Anton, en un piso compartido. Los tres son completamente incapaces de tener una relación. ¿Cómo encontrar el amor verdadero? No lo saben. Cuando Philipp, el mejor amigo de Zazie de la infancia, le invita a su boda, pero la invitación se pierde. Cuando la recibe, se da cuenta que la boda de Philipp es el día siguiente y que quiere casarse con la engreída Franzisca. Zazie debe impedir que Philipp cometa el gran error de su vida. Proyecciones_ URRÁCAL 10 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. LIJAR 11 de agosto Plaza de la Paz, 22 h. RÁGOL 13 de agosto Plaza de la Constitución, 22 h. OHANES 17 de agosto Patio del Colegio, 22 h. SIERRO 18 de agosto Plaza de Andalucía, 22 h. FONDÓN 19 de agosto Plaza Salón Usos Múltiples, 22 h. ALICÚN 20 de agosto Plaza Salón de Actos, 22 h. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas David Lynch en la Filmoteca de Andalucía en la Alcazaba ‘Himmelweg’ de Juan Mayorga llega al Apolo Almería se llena de arte en el Día Internacional de los Museos De Cayetana Guillén Cuervo a música clásica, zarzuela y espectáculo infantil El Ejido comienza el Festival de Teatro más largo su historia Adaptación interior de la planta semisótano del Museo Doña Pakyta La Biblioteca Central José María Artero alcanza 2.000 inscritos

