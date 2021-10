Capital El Ayuntamiento rinde homenaje a Diego Fernández y familia, descubridores de los paisajes de Almería para el cine sábado 23 de octubre de 2021 , 10:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Su hijo, Diego, y el nieto Tate, junto al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, inauguran con una estrella en la Casa del Cine el espacio dedicado a los profesionales de la provincia relacionados con el séptimo arte

Sergio Leone, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger o Catherine Deneuve son sólo algunos de los actores y directores que se han paseado en los taxis de Diego Fernández García y sus hijos Diego y Juan Fernández Muñoz, camino de los rodajes en la provincia de Almería. La familia, a la que se siguen en la tercera generación Tate y Juan, se han distinguido por mostrar, desde sus vehículos, los espectaculares paisajes de la provincia a los productores del cine, convirtiéndose, de esta manera, en pioneros de los localizadores en Almería.



Por eso, hoy el Ayuntamiento de Almería les ha querido homenajear con una estrella en la Casa del Cine, donde abrirá un espacio, al igual que existe en el Paseo de la Fama frente al Teatro Cervantes, para reconocer a los profesionales de la provincia que han contribuido al crecimiento del séptimo arte en la ciudad.



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha estado acompañado por el hijo Diego y el nieto Tate, ambos emocionados, a los que ha expresado que “con esta estrella, el Ayuntamiento quiere agradecer a la familia de Diego Fernández todos estos años de amor por el cine y sobre todo, de amor por Almería. Sois también estrellas del cine, y como tales, tendréis un espacio en la memoria, en el cariño y en la admiración de todos”.



Y si Almería es capaz de brillar por sus paisajes luminosos, su capacidad camaleónica ha hecho que hoy se firme una escena de lluvia, y se haya descubierto el lucero en una tarde de auténtico aguacero. No importa, la pasión por el cine es más grande, como han reconocido todos los familiares y amigos que han asistido al acto, en el que también se encontraban los concejales María Vázquez, de Presidencia, Diego Cruz, de Cultura, y Carlos Sánchez, de Promoción de la Ciudad, así como el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán.



El alcalde ha explicado que “a la hora de rendir homenaje a las personas que han dejado su huella en la historia del cine en Almería nos hemos fijado casi siempre en los que han estado delante de la cámara. Pero también es necesario que nos acordemos de los que están detrás de todo eso. Personas cuyo trabajo es menos visible, pero sin el cual no sería posible rodar ni una secuencia. Y en todos estos reconocimientos, en todas las estrellas que hemos inaugurado, siempre hay un elemento común: el paisaje de Almería”. Una frase que continúa afirmando que “si en todas esas películas Almería ha sido unas veces el lejano oeste o el desierto africano ha sido gracias a que alguien ha sabido localizar esos paisajes. Por eso, hoy queremos dar las gracias a Diego Fernández y a toda su familia por el trabajo que han hecho por el cine en Almería.



El primer edil añade que “los Fernández son una de esas sagas profesionales del cine que se conocen cada rambla, cada barranco y cada cala de nuestra tierra y que además, han sido capaces de meter sus coches por terrenos imposibles para llevar allí a los actores puntualmente a la hora del rodaje. Y conducir para una estrella de cina no siempre es fácil. No es tan sólo conducir. Hay que ser un poco taxista y un poco psicólogo. Seguro que Diego tiene un montón de anécdotas sucedidas en su taxi con actores y actrices que en ese momento encandilaban a medio mundo y que estaban en el asiento trasero de su taxi”.



A su lado, Diego Fernández Muñoz ha recordado al pionero de la saga, su padre, a su hermano Juan, fallecido, y ha confesado que “me habéis hecho el hombre más feliz del mundo”. Reconoce que su vida con el taxi está jalonada de historias con las estrellas de cine, recuerda la admiración de productores cuando les enseñaba los paisajes de la provincia y asegura que es una satisfacción comprobar que sus sobrinos Tate y Juan continúan en el séptimo arte como localizadores. En este sentido, el nieto ha sacado a la luz una anécdota que le contaban de los viajes con Sergio Leone. “Cuando tenía un día complicado le decía, súbeme al cielo, y le llevaban al punto más alto de Tabernas para relajarse”.





Pioneros del cine en Almería

La saga de los Fernández comenzó con Diego Fernández García en el año 1956 cuando convenció a los productores de la película francesa ‘Ojo por ojo’ de que Tabernas podía pasar por el norte de África. Desde entonces su trabajo y su taxi forman parte para siempre de la historia del cine.



Tanto el patriarca Diego como sus hijos Diego y Juan han compaginado su profesión de taxistas con la industria del cine, aportando sus conocimientos y experiencias para encontrar las mejores localizaciones, y han participado en los equipos de películas de la talla de ‘El bueno, el feo y el malo’ o ‘Lawrence de Arabia’.



La tercera generación de los Fernández, Juan y Tate, continúa la línea marcada por su abuelo Diego, su tío Diego y su padre Juan. Tate y Juan están plenamente integrados y trabajan esencialmente en películas internacionales. Incluso hay una cuarta generación que ya está empezando a formar parte de la industria.



