Capital El Ayuntamiento se suma a la campaña ‘Nadie sin Hogar’ de Cáritas jueves 28 de octubre de 2021 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación, Paola Laynez, pone en valor los recursos municipales que, como el Centro de Acogida y la Unidad de Calle, trabajan todos los días del año para paliar este problema social



El Ayuntamiento de Almería se ha sumado, un año más, a la campaña ‘Nadie sin Hogar’ de Cáritas, Comedor social La Milagrosa-Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, Cruz Roja Española y ACCEM, y ha participado, coincidiendo el 31 de octubre con el Día de las Personas sin Hogar, en la lectura de un manifiesto y la ejecución de un flash mob en la Rambla Federico García Lorca para dar visibilidad a este problema social.



La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha puesto en valor los recursos municipales que, como el Centro de Acogida o la Unidad de Calle, trabajan a diario para paliar esta situación. El Centro Municipal de Acogida, ha señalado, tiene plazas para casi un centenar de personas y es un recurso que está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Laynez, que ha reconocido el trabajo de los profesionales del centro para dar una atención integral a las personas sin hogar, ha subrayado también la puesta en marcha de la Unidad de Calle que desde diciembre del año pasado ha atendido a 98 personas sin hogar y han ofrecido hasta 667 prestaciones en lo que tiene que ver con la atención y la intervención social, la información y orientación de estas personas, el acercamiento al sistema de salud, la resolución de problemas de alojamiento y vivienda y otros relacionados con el empleo y la formación.



Se trata, en definitiva, de recursos municipales fundamentales, ha apuntado la concejala, que ha participado en los actos de visibilización de las personas sin hogar convocados por Cáritas junto con los concejales Juan José Alonso y Diego Cruz, del Equipo de Gobierno, y otros miembros de la Corporación municipal, además de con el director del Centro Municipal de Acogida, Juan José Martínez Crisol, o los trabajadores de la Unidad de Calle. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

