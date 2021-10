El Festival de Teatro de El Ejido entra en su recta final con Histrión Teatro

jueves 28 de octubre de 2021 , 18:21h

Además, desde hoy y hasta el sábado, en los núcleos de población se podrá disfrutar, de forma gratuita y al aire libre, del espectáculo ‘Magic-Móvil’, de Civi-Civiac, una obra de magia que hará las delicias de toda la familia

La 44 edición del Festival de Teatro de El Ejido entra ya en su recta final con propuestas de lo más sugerentes que pasarán por el mejor teatro dramático, la más sorprendente y trepidante música de violín y el musical más llamativo del momento.



Tal es así que esta noche, sin ir más lejos, el Auditorio acogerá la obra ‘La isla’, de la compañía Histrión Teatro, una representación de género dramático dirigida al público adulto que podrá verse a partir de las nueve de la noche.



‘La Isla’ mostrará al espectador una particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Una pareja que se habla sin escucharse y una distancia que se agranda sin pretenderlo.



Mañana, viernes, los amantes de la música podrán disfrutar de la música de Strad ‘El violinista rebelde’ que presentará sobre las tablas del Auditorio su nueva gira ‘Mundos Opuestos’. Será a partir de las nueve de la noche.



Se trata de un espectáculo innovador para todos los públicos, donde todo lo inimaginable se hace realidad. La arrolladora energía de Jorge Guillén conseguirá, por tanto, que las risas y las lágrimas converjan como lo hacen los ‘Mundos Opuestos’. Remarcar que este músico está considerado uno de los violinistas más virtuosos del momento y, junto a su banda, aterrizará en El Ejido para ofrecer una actuación en la que que fusionarán temas propios con grandes clásicos del rock, el flamenco, el pop o la música clásica.



No faltarán estos días los espectáculos de calle como es el caso ‘Magic-Móvil’, de la compañía Civi-Civiac, una obra itinerante que está llegando a los núcleos de población para hacer las delicias de grandes y pequeños. Esta mañana, sin ir más lejos, los escolares de San Agustín han podido disfrutar de esta obra teatral, en la que la magia ha sido la gran protagonista y donde la frescura, originalidad y diversión se han fusionado. Mañana, viernes, la obra llegará a El Ejido, a las doce de la mañana, y a las cinco, estará en Santa María del Águila. El sábado llegará a Balerma, a las doce de la mañana, y a las cinco estará en Almerimar.



Igualmente, Karcocha ‘Street Art’ recorrerá estos días el municipio desplegando todo su ingenio y originalidad. Esta tarde, a las cinco, estará en el Parque Municipal de El Ejido. Mañana, viernes, a las once, en el Mercado de Abastos de El Ejido y por la tarde, a las cinco, en el Parque de Santa María del Águila. El sábado aterrizará en la plaza Batel de Almerimar, a partir de las cinco de la tarde.



La edición del Festival de Teatro de este año cerrará el telón a lo grande la noche del sábado en la Plaza Mayor con un extraordinario musical gratuito que sorprenderá al público a partir de las ocho de la tarde. Se trata de ‘The Talent, el musical’, que llegará de la mano de Airshow Producciones, y en el que se darán cita los mejores especialistas tanto nacionales como internacionales en cada una de sus disciplinas artísticas, desde cantantes masculinos y femeninos, acróbatas aéreos, especialistas en fuego, equilibristas hasta patinadores. También habrá un importante elenco de baile profesional coreografiado por uno de los mejores bailarines del panorama nacional.