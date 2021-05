Economía El Ayuntamiento se suma a las peticiones de ASOPESCA lunes 10 de mayo de 2021 , 20:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A propuesta del Grupo Municipal Popular, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado, solo con la abstención de Podemos, la adhesión de la Corporación a las reivindicaciones de la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca (ASOPESCA), en concreto a su manifiesto en defensa de la pesca de arrastre de fondo del Mediterráneo Andaluz y por la reprobación del Comisario Europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, por su “mala” gestión de la pesca comunitaria.





El Ayuntamiento viene a sumarse así a la defensa de la pesca de arrastre como “fuente de riqueza, de empleo y generador de un alimento necesario, seguro y saludable”, al tiempo que reconoce la importancia de un sector que lleva años liderando iniciativas “de recogida de residuos marinos del fondo del mar, colaborando con la comunidad científica para mejorar el conocimiento marino-pesquero, donando altruistamente pescado al Banco de Alimentos para los más vulnerables, yendo a los centros escolares para transmitir la cultura mediterránea y la importancia de cuidar de nuestro mar, en definitiva, respetando y cuidando unos valores fundamentales para toda la sociedad”.



La moción solicita además la “rectificación” del Comisario Europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, por señalar a la pesca de arrastre como “la más dañina” para el fondo marino. “Un dirigente europeo con responsabilidad en pesca debe armonizar la coexistencia de toda la flota, acabar con las prácticas ilegales, sin destruir a unos actores que cumplen rigurosamente las normas”, ha defendido el concejal de Agricultura y Pesca, Juan José Segura, recordando que la propuesta hoy aprobada será elevada a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Parlamento Europeo.



"Apoyamos la reivindicación que hacen nuestros pescadores del sector del arrastre", ha subrayado Segura, recalcando la necesidad de que el Comisario Europeo "ofrezca una rectificación pública y reconozca la pesca de arrastre como fuente de riqueza y empleo, generadora de un alimento necesario, seguro y saludable para la población".

