Capital Ampliar Martínez Labella reclama una voz “unitaria” para una mejora en las conexiones ferroviarias lunes 10 de mayo de 2021 , 20:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Por unanimidad el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la moción, promovida por el Grupo Municipal Popular, instando a RENFE operadora, de cara a este verano, al restablecimiento y recuperación de las circulaciones ferroviarias anteriores a las restricciones de la etapa COVID, con la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid y el incremento del número de servicios ofertados con Sevilla. Además, la propuesta incluye la petición del diseño y puesta en marcha de una campaña publicitaria que permita promocionar y recuperar el protagonismo del tren como alternativa de locomoción así como la implantación de la denominada TARIFA ALCAZABA, dentro de la campaña de captación de viajeros.



En esta moción los populares, a través de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, han defendido la oportunidad del momento, cuando se apunta al mes de junio para la recuperación del tráfico ferroviario hasta la Intermodal, concluidos los trabajos de ejecución del soterramiento en El Puche y el tramo Puche-Rio Andarax, casi dos años después. A ello ha unido las perspectivas que se abren con la recuperación paulatina de la movilidad, restringida por la pandemia, y la elección de Almería como destino preferente de cara a la época estival.



Unas variables que “conjugadas” deben aprovecharse para la recuperación de un tráfico de viajeros reducido, en apenas tres años, en un 45% según datos de la Mesa del Ferrocarril. En ese objetivo, la moción viene a solicitar la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid, limitada hasta ahora a una circulación diaria por la mañana, así como el incremento del número de servicios ofertados con Sevilla.



“El aumento de la circulación ferroviaria debe venir acompañado, necesariamente, de un incentivo en el uso de estos servicios y de una oferta económica atractiva que sirva de reclamo para su utilización, mediante tarifas promocionales comerciales con precios reducidos”, ha reclamado también Martínez Labella, solicitando que la operadora ferroviaria Renfe impulse de nuevo la Tarifa Alcazaba en el uso de los trayectos entre Almería y Madrid, como parte de esa campaña de captación de viajeros.



Martínez Labella ha significado la importancia de una voz "unitaria" en el objetivo de conseguir mejoras en todas las comunicaciones, en especial las ferroviarias, instando en ese propósito, particularmente al Grupo Municipal Socialista, "a dirigirse a los representantes del gobierno a exigir la consecución de estas demandas. Si ha habido un partido que ha reclamado por igual, independientemente quien esté al frente del Gobierno de España, ha sido este alcalde y el Grupo Municipal Popular"; ha recordado Martínez Labella.

