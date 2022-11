Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

María de Medeiros escribe su nombre en oro en el Paseo de las Estrellas de FICAL

sábado 26 de noviembre de 2022 , 16:18h

Con muy pocos meses de diferencia, la actriz portuguesa María de Medeiros rodaba en Almería la película ‘Honolulu Baby’ en 2001, poco después nacía el Festival Internacional de Cortometrajes de Almería, desde hace años convertido en el Festival Internacional de Cine. Hoy los dos caminos han confluido con la entrega del premio ‘Almería, Tierra de Cine’ que concede FICAL a una estrella internacional que forma parte de la historia del cine y del imaginario colectivo por sus papeles en películas tan imprescindibles como ‘Pulp Fiction’, ‘Mi vida sin mí’, ‘Adán y Eva’, ‘Henry y June’ o ‘Huevos de Oro’.

Musa de directores como Bigas Luna, Isabel Coixet, Gonzalo Suárez, Quentin Tarantino, Philip Kaufman o Manoel de Oliveira, el talento de Medeiros ha traspasado las fronteras hasta convertirse en una presencia imprescindible en el cine contemporáneo, merecidamente recompensada con premios como el de mejor actriz en Venecia o la Copa Volpi a la mejor actriz en Italia.

María de Medeiros se ha mostrado visiblemente emocionada y agradecida, “estoy muy conmovida por el reconocimiento y por tanto cariño”, ha dicho en numerosas ocasiones, tanto en su atención a los medios de comunicación en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, como en el acto en el que ha descubierto su estrella en el Paseo de la Fama, acompañada por numerosos almerienses y por el presidente de Diputación, Javier A. García, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, además de los responsables de las respectivas áreas de Cultura, Almudena Morales y Diego Cruz, además de la delegada del Gobierno de la Junta, Aránzazu Martín, y el director de FICAL, Enrique Iznaola.

Sobre su presencia en Almería en el rodaje de ‘Honululu Baby’, la actriz ha asegurado que “estar aquí con una película italiana viene a confirmar que Almería es una tierra de cine absolutamente internacional, siento que parece que fue ayer pera han pasado 21 años”. Un trabajo del que recuerda “el gran equipo de profesionales que se creó aquí. Como Maurizio Nichetti venía del cómic tenía otra visión una libertad en cuanto a la perspectiva del cine, pero además de ese lado de fantasía y locura creativa, también estaba todo muy medido, organizado y muy eficaz en el trabajo”.

De su estancia de Almería ha confesado que “siempre sentí ese vínculo con Almería, porque me maravilla la ciudad y la región y es un inmenso honor consolidar esa marca hoy”. Una ciudad y provincia a la que ha vuelto alguna vez a Cabo de Gata, “he pasado algunas veces más después y sí que tengo esa nostalgia de volver con tiempo, es una belleza que fascina y me tomo este reconocimiento como una invitación para volver”.

De hecho, María de Medeiros ha recogido la invitación del director de FICAL, cuando le animaba a tener en cuenta a Almería para sus próximos trabajos, puesto que además de actriz y cantante, también sigue dando nuevos pasos en su faceta como directora, como hiciera en ‘Capitanes de abril’, que estrenó en el Festival de Cannes. “Vuestro cariño y este premio me dan alas para seguir, agradezco mucho vuestra atención a lo que ha sido mi carrera y ese empuje de seguir pensando en nuevos proyectos para Almería”.

Un icono llamado ‘Pulp Fiction’

María de Medeiros ha compartido impresiones sobre algunos hitos destacados de su carrera, especialmente con los vinculados con el cine español. Ha situado en ‘Huevos de Oro’, con Bigas Luna y con un elenco que también contó con Javier Bardem o Maribel Verdú, como “mi mejor recuerdo, porque fue la primera vez que rodaba en España y sentí la profundad hermandad que nos une”. Sobre Bigas Luna ha asegurado que “Bigas un grande del cine y un artista plástico también, muy cercano al surrealismo de Dalí”. Después llegarían títulos como ‘El detective y la muerte’ de Gonzalo Suárez, ‘Mi vida sin mí’ con Isabel Coixet o la gamberra ‘Airbag’, de Juanma Bajo Ulloa. “Cada director aportó siempre en mí algo muy especial. Repetiría casi con todos los que he tenido en mi trayectoria, pero nunca me he planteado con quien me gustaría trabajar porque toda mi carrera ha sido hecha de sorpresas, de encuentros”.

Y para encuentro y sorpresa que marcó para siempre la carrera de María de Medeiros fue el que propició su trabajo en ‘Pulp Fiction’ de Quentin Tarantino. “Le conocí en un pequeño festival de cine independiente de Avignon, donde había muchos directores jóvenes, él ya había hecho ‘Reservoir Dogs’. Ya se veía entonces que era muy inteligente, vivo, divertido y que absorbía mucha información. Se hizo una amistad de cinefilia entre nosotros. Me llevaba a ver películas que yo nunca habría visto, de terror japonés y cosas así. Él conocía mi trabajo en ‘Henry y June’ (donde precisamente también coincidió con Uma Thurman). Después coincidimos en otro festival en San Paolo”.

La actriz portuguesa ha confesado que cuando le mandó el guion de ‘Pulp Fiction’ pensé que era una genialidad y que lo quería hacer. También que no sabía quién iba a ver eso porque era tan complejo y fuera de lo común… Pero al final consiguió hacer una película que tiene una gran marca de autor, escapando de las imposiciones y que se convirtió en icónica para el mundo y marcó la historia del cine”.

Un hito del que María de Medeiros fue testigo y partícipe inscribiendo su nombre para el recuerdo, como ha hecho hoy mismo y para siempre en el Paseo de la Fama de Almería y recibiendo el premio ‘Almería, Tierra de Cine’ en el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL.