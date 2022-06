Capital El Ayuntamiento se suma al Día de Farmacia sábado 04 de junio de 2022 , 19:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Juan José Alonso y Margarita Cobos arropan, en nombre del Ayuntamiento, a los farmacéuticos y destacan que “son los sanitarios más cercanos a los ciudadanos” La prudencia por la pandemia del Covid impidió su celebración en diciembre, pero hoy, 4 de junio, que el aire está más despejado, el Colegio de Farmacéuticos de Almería ha celebrado el Día de la Patrona, Inmaculada Concepción, convertido en un homenaje a los colegiados. Enmarcado por la bella arquitectura del Claustro de la Catedral, el Colegio ha estado arropado por el Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, los demás colegios sanitarios, y la sociedad en su conjunto, que ha reconocido el papel clave de los farmacéuticos en la provincia almeriense. La entrega de insignias a farmacéuticos con 50 y 25 años de colegiación ha puesto el broche de oro al acto institucional, que ha contado con la presencia de Juan José Alonso, concejal de Economía y Función Pública, Margarita Cobos, concejal de Sostenibilidad Ambiental, Ángeles Martínez, vicepresidenta de la Diputación de Almería, y Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Familia y Salud, entre otras autoridades. El acto ha sido presentado por Patricias Reche, secretaria de la Junta de Gobierno de COF Almería. El concejal Juan José Alonso ha manifestado que “los farmacéuticos conocen de primera mano las necesidades de los almerienses, desde que nacemos, nos hacemos adolescentes, aconsejan a las madres que están a punto de dar a luz y nos cuidan para un envejecimiento activo. Quiero felicitarles en nombre del Ayuntamiento porque habéis sido los sanitarios más cercanos al almeriense durante la pandemia y en todo momento estáis al lado de los ciudadanos”. “Escudos frente al virus” La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Gema Martínez Soler, ha afirmado que “tras dos años son poder celebrar la festividad de nuestra patrona, hoy por fin hemos podido reunirnos. Y en este tiempo, los farmacéuticos hemos actuado como escudos frente al virus actuando en primerísima línea durante toda la pandemia en todas las áreas que desarrollamos la profesión: hospitales, laboratorios clínicos, distribución farmacéutica, salud públicas y en las farmacias comunitarias”. Esta frase la desarrolla asegurando que “durante la crisis de la Covid, la red de farmacias ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a las comunidades locales y en la garantía de su acceso continuado a los tratamientos y la atención. La totalidad de las farmacias almerienses han mantenido sus puertas abiertas desde el inicio de la pandemia, desde las ubicadas en la capital hasta las de los núcleos rurales más pequeños de la provincia”. Por último, Gema Martínez Soler ha mirado al futuro y ha asegurado que “nuestro compromiso con la sociedad no acaba aquí y estamos preparados para atender los nuevos desafíos que nos prepara la sociedad: innovación asistencial, la seguridad del paciente, un firme compromiso con la cohesión social y territorial, disposición de las farmacias para catalizar y acelerar la transición ecológica, y comunicación, inmediatez y transparencia para ser eficaz en el mundo digital”. Felicitaciones de las administraciones En la ceremonia también ha intervenido la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, ha felicitado al Colegio por la celebración de su Día y ha reconocido la importante labor que realizan los farmacéuticos en todos los municipios de la provincia en favor de la salud de la ciudadanía: “Admiramos vuestra vocación de servicio y ese espíritu aguerrido que os hace estar de guardia todos los días. Un espíritu que nos hace sentirnos profundamente orgullosos de vosotros, orgullosos de ser almerienses. Hoy celebramos que las farmacias de nuestros pueblos son una señal inequívoca de que en ellos se respira vida y de que nuestra salud está en las mejores manos”, ha afirmado. Al mismo tiempo, Martínez ha recordado que el Colegio recibió la Medalla de lo Social del Día de la Provincia, la máxima distinción que entrega Diputación, “porque ante la desinformación cada vez más acentuada, los farmacéuticos habéis arrojado luz con rigor y veracidad que han transmitido a los almerienses seguridad y confianza”, en alusión al importante trabajo que han desempeñado desde el inicio de la pandemia. Por último, Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud y Familias, ha querido poner en valor “la actitud proactiva y constructiva de los profesionales de la farmacia que han colaborado con las administraciones, entre ellas la Consejería de Salud, y el resto de profesionales sanitarios aportando soluciones en las diferentes fases de la pandemia”. Ha destacado igualmente las experiencias puestas en marcha que permitieron acercar la medicación a todos los pacientes y ha subrayado que la cada vez mayor complejidad de los tratamientos, así como la prevalencia de enfermedades crónicas, pacientes polimedicados y mayores, hace más necesaria que nunca la colaboración entre profesionales. Belmonte ha considerado la farmacia comunitaria “un pilar fundamental de nuestro sistema de salud por la cercanía con los ciudadanos y en muchos casos por ser el primer contacto que mantienen con el sistema”. El delegado ha destacado el papel esencial que los farmacéuticos ejercen en la mejora de la salud desde todos los ámbitos profesionales. Un protagonismo creciente en los sistemas sanitarios que cuentan con los farmacéuticos para reforzar la capacidad asistencial. El momento más emocionante se ha producido con los homenajes a los farmacéuticos que han cumplido 50 y 25 años como colegiados, con los premios a la investigación farmacéuticos y el ingreso de nuevos colegiados.

