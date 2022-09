Capital El Ayuntamiento se suma al proyecto ‘Mares Circulares’ lunes 19 de septiembre de 2022 , 16:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña, que promueve la recogida de residuos y el fomento del reciclaje, llega el jueves a Almeria con una jornada de limpieza en el entorno de la playa de El Toyo

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, en colaboración con Coca Cola, llevará a cabo el próximo jueves, a partir de las 15,30 horas, una actividad de recogida de residuos en los alrededores de la playa de El Toyo. La recogida de residuos se enmarca dentro del proyecto ‘Mares Circulares’, proyecto de sensibilización y concienciación ciudadana que persigue un triple objetivo: limpiar costas, espacios protegidos y fondos marinos de España, además de fomentar el reciclaje e impulsar la economía circular. La iniciativa, presentada hoy en la capital por la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, acompañada del responsable de Comunicación de la firma de refrescos para Almería, Alfredo Peña, cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, y se desarrolla además de la mano de diferentes colectivos medioambientales como la Asociación Chelonia, la Fundación Ecomar y Vertidos Cero. Cobos ha felicitado lo “acertado” de esta campaña que, a su juicio, enlaza con la tarea que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de Almería “de protección del medio ambiente, de respecto a la naturaleza, de divulgación de los valores naturales que rodean nuestro litoral y donde el mar y su preservación hacen que sean necesarias actuaciones de sensibilización continuadas”. Ha recordado en este sentido la edil las “variadas y diferentes” campañas que este año se han desarrollado a nivel municipal “de concienciación y sensibilización para luchar contra el cambio climático o fomentar el cuidado y conservación, a través de la recogida y reciclaje de residuos, de nuestras playas y mares”. La concejala de Sostenibilidad Ambiental ha puesto en valor la importante labor que que supone ‘Mares Circulares’ en el objetivo de “eliminar residuos de las playas, las reservas marinas y el fondo de mares y océanos, lugares en los que nunca debieran estar, al tiempo que sensibiliza y conciencia a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los espacios marinos o nuestras playas”. Por ello ha querido invitar a la ciudadanía a participar de la actividad programada, este jueves, y unirse a los más de cien voluntarios que colaborarán de la mano de Coca Cola en la misma. A ella el Ayuntamiento de Almería sumará la colaboración de las empresas concesionarias de limpieza y recogida de residuos "disponiendo de parte de los recursos que tenemos (guantes, bolsas de basura, contenedores), reforzando con ello nuestra participación en esta actividad". Fomentar la economía circular Alfredo Peña, responsable de comunicación de Coca Cola en Almería, ha agradecido la "colaboración" del Ayuntamiento de Almería uniéndose a esta iniciativa, que se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad de la firma y que supone "un paso más en el empeño por la conservación del Medio Ambiente, en este colaborando en la retirada de residuos de los espacios naturales, tanto en costas, mares, como en ríos, pantanos..:” “Somos conscientes de la cantidad de residuos que acaban en los océanos y de ahí nuestro empeño de concienciar a la gente y por fomentar la economía circular”, ha destacado Peña, significando que “el residuo que se recoge a través de esta campaña nos sirve para crear envases reciclados o material de merchandising, que en este caso ponemos a disposición de los voluntarios que participan en estas iniciativas". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

