Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento tramita al fin la recuperación del cine Katiuska viernes 04 de noviembre de 2022 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Junta de Gobierno Local, el Consistorio ha adjudicado hoy también nuevas obras destinadas a la mejora de las pérgolas situadas junto a la zona de calistenia de la Avenida Federico García Lorca A propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, ,en Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy el proyecto de ejecución del Centro Audiovisual Antiguo Cine Katiuska, ubicado en la calle General Luque, con un presupuesto base de licitación de 1.414.389,92 euros. Con un plazo de ejecución de nueve meses, esta actuación, incluida como parte del proyecto CAMINA, será presentada previsiblemente la próxima semana por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, “dando mayor detalle de un proyecto que pondrá en valor este edificio situado en pleno Casco Histórico”, ha anunciado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella. Hay que recordar que la propuesta data del año 2019, y la hizo Izquierda Unida, el PP la retomó en el año 2021 y la anunció en febrero, y en febrero de eset mismo año dio el paso definitivo aprobando el estudio de detalle, y ahora lo que se aprueba es el proyecto de ejecución. Como parte de los acuerdos hoy adoptados en el seno de la Junta de Gobierno Local, sí que ha avanzado que la pretensión de este proyecto, respetando el valor patrimonial del inmueble diseñado por el arquitecto Trinidad Cuartara, “es crear un inmueble moderno, versátil y funcional que pueda acoger en su interior todo tipo de actividades culturales”. CAMINA, dentro del que se incluye este proyecto, es una Acción Urbana Innovadora apoyada por la Unión Europea que busca construir una nueva narrativa cultural de la ciudad más atractiva e integradora, que contribuya a eliminar barreras urbanas y sociales. Acción urbana que, a nivel de proyectos, incluye tres nodos culturales como son el Edificio Katiuska, rehabilitado como espacio cultural, el Mesón Gitano y el Museo Doña Pakyta, actualmente objeto de ampliación. Reparación pérgolas En la Junta de Gobierno de este viernes se ha adjudicado también el contrato menor de las obras de reparación de las pérgolas rectangulares situadas en la Avenida Federico García Lorca, en el tramo comprendido entre la prolongación de la calle Alcalde Muñoz y el área de Calistenía. Estas obras, que cuenta con un presupuesto de 20.079,40 euros, se han adjudicado a la mercantil ‘Marcri Obras Canalizaciones, S.L.’, y tendrán un plazo de ejecución de un mes. Vienen a sumarse estos trabajos a la inversión de otros 40.000 euros que el Ayuntamiento ha destinado a la reparación de las pérgolas, en este caso triangulares, que encontramos en la Avenida Federico García Lorca, en el tramo comprendido entre la prolongación de la calle Alcalde Muñoz y la calle Sántos Zárate, contrato que se viene ejecutando. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.