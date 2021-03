Capital El Ayuntamiento vuelve a la Fundación Bahía Almeriport lunes 29 de marzo de 2021 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tras el debate y aprobación del Presupuesto Municipal, en Pleno extraordinario celebrado la pasada semana, el mes de marzo se ha cerrado con una nueva convocatoria de Pleno, en este caso de carácter ordinario, copado en su mayoría por mociones, nueve en total, elevadas para su discusión por los diferentes grupos políticos con representación municipal. Una sesión ésta en la que se ha aplicado, aprobado definitivamente y en lo que se refiere al tiempo de intervenciones, el contenido del nuevo Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Almería.



El Pleno se ha iniciado aprobando la adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Fundación 'Bahía Almeriport'. Después de haber sido Patrono fundador en su día y causando baja de la misma en 2014, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha justificado la vuelta del Ayuntamiento como Patrono ahora a esta Fundación, en la extinción del convenio suscrito en su día con la Fundación para el inicio de las acciones enmarcadas en el desarrollo del Proyecto Puerto-Ciudad.



“Extinto ese convenio, consideramos necesario el seguir formando parte, como Patrono, de esta Fundación cuya finalidad radica en la elaboración y desarrollo de acciones de promoción, estudio y potenciación de la competitividad y mejora del Puerto de Almería y de las industrias relacionadas con el mismo”, ha explicado Martínez Labella. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.