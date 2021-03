El PP denuncia el olvido de algunos sectores en las ayudas del Estado para el covid-19

lunes 29 de marzo de 2021 , 19:17h

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado a petición del Partido Popular instar al Gobierno de España a incluir en las ayudas del Real Decreto Ley 5/2021 a sectores excluidos y también afectados por la pandemia como son las peluquerías y centros de estética, las academias de formación no reglada (música, baile, idiomas, autoescuelas), además de floristerías, tiendas de ‘souvenirs’, de muebles y decoración o incluso los talleres de vehículos.



En este punto, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha denunciado que el fondo de ayudas aprobado por el Gobierno llegan, tras muchas exigencias y justo un año después de que comenzaran las restricciones, “discriminando” de los sectores antes citados. Con la moción hoy aprobada, no solo se exige la inclusión de estos sectores en estas líneas de ayuda, sino que apruebe también la reducción del IVA al sector de la peluquería y la estética al tipo del 10%, petición que los populares han hecho extensiva a la Junta de Andalucía para que considere “actividad esencial” al sector de las peluquerías y centros de estética en su conjunto. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.



También se ha solicitado al Gobierno de España, apoyado con los votos favorables de Grupo Municipal Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca; la abstención de Vox y Podemos y el voto en contra del grupo municipal socialista, que rectifique el reparto “sectario” del presupuesto del Pacto de Estado para erradicar la violencia hacia las mujeres y “devuelva” el millón y medio de euros que no ha recibido Andalucía respecto al año anterior. Un reparto que, como ha criticado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha sido “injusto”, favoreciendo a unas comunidades en detrimento de otras.



Una moción esta con la que el Pleno viene a exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que “reconozcan” el gran papel desempeñado por la mujer en puestos que han estado en primera línea y han sido protagonistas en la lucha contra la COVID” y se reconozcan sus puestos de trabajo como servicios esenciales. Del mismo modo, que se refuercen las políticas de igualdad de oportunidades de las mujeres que viven en el ámbito rural para que puedan acceder a la formación y al mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto.



Del mismo tenor, también aprobada con la abstención de Vox y el voto en contra del grupo socialista, ha sido la moción de Ciudadanos de reconocimiento a la mujer durante la pandemia y en contra de los recortes de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a entidades locales. Laynez ha puesto en valor “el trabajo durante los 365 días que el Ayuntamiento hace en favor de la igualdad, impulsando todo tipo de acciones, en todos los ámbitos y de forma transversal”.