Deportes El bádminton celebra la Liga Nacional de Clubes en la capital jueves 24 de febrero de 2022 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patronato Municipal de Deportes colabora en la cita que tendrá sede en el pabellón José Antonio Segura con la participación de 8 equipos El bádminton vivirá este fin de semana una cita deportiva por todo lo alto. En concreto, se trata de la Liga Nacional de Clubes Primera Nacional ‘B’, que se disputará en pabellón José Antonio Segura con la visita de diferentes clubes a nivel nacional y andaluz. En concreto, el sábado, 26 de febrero, a las 11:00 horas, se celebrará una jornada de liga de la competición por equipos en la categoría absoluta. Estos partidos se juegan en base a encuentros de siete partidos: un doble mixto, un doble masculino y un doble femenino. Mientras que, se disputarán dos individuales masculinos y dos, en femenino. Así, el pabellón almeriense reunirá a ocho equipos que son el CB Mercapinturas Almería, Huesca La Magia B, CB Cartagena, AD y C Arroyo Tejada, B Astures, CDB Huelva, CB Rinconada Sevilla B y CB Soria. El Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes colabora en esta cita en la que participarán en torno a 80 jugadores de bádminton donde se demostrará el nivel sobre la pista. La entrada es libre y todos los interesados pueden acudir para mandar su apoyo al Club Bádminton Mercapinturas. El equipo almeriense disputará su encuentro el sábado a las 11:00 horas contra el CDB Huelva y a las 16:00 horas contra el CB Soria. De momento, las dos jornadas disputadas de la liga han sido ganadas por el club de la capital y se encuentran líderes con empate a puntos con cuatro equipos de la clasificación. La emoción está servida y el deporte se podrá ver en su máximo nivel en el pabellón que cumplirá todas las medidas de seguridad para que los encuentros se celebren con seguridad y, se vestirá de gala para apoyar a los almerienses en su partido de Liga Nacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

