Economía El Banco Santander prorroga el teletrabajo por las tardes sábado 13 de febrero de 2021 , 09:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Banco Santander ha prorrogado el teletrabajo de su personal por las tardes, por lo que ahora acceder a casi todas las tareas que los clientes necesitan realizar por vía telefónica es más fácil que nunca. De esta forma contactar con el Banco Santander puede hacerse desde un número de teléfono gratuito de atención al cliente disponible de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 (excepto festivos nacionales). Así podrás comunicarte con un asesor personal que pondrá a tu disposición la gama de productos y servicios de la entidad, datos sobre la ejecución de las inversiones contratadas, o resolverá cualquier otro tipo de consulta. Entre las consultas telefónicas que puedes realizar desde el área de atención al cliente están las relativas a tus cuentas, las tarjetas (que podrás desactivar en caso de pérdida o robo, y también solicitarlas o activar la recibida), los préstamos (información sobre las alternativas disponibles, pero también el estado actual de aquellos que tienes en vigor, como los de tipo personal, de consumo o hipotecarios), o incluso tus seguros (de vida, de salud, de accidente, de hogar… y del mismo modo, también podrás contratarlos, o informarte de cuando te girarán la próxima cuota). También es relevante saber que por vía telefónica podrás conocer las herramientas financieras que te ofrece el Banco Santander, para que puedas contratar fondos de pensiones, o de inversión, o entrar en el mercado bursátil directamente, o con un bróker que representará sus intereses económicos. Además de la vía telefónica, es posible contactar con esta entidad bancaria por medio su página web, y también de sus perfiles en Twitter y Facebook, desde los cuales te redirigirán las personas adecuadas para dar respuesta a tus peticiones. Santander está entre las primeras tres posiciones por satisfacción del cliente en la mayoría de los mercados en que opera, con una de las mejores ratios de eficiencia, del 47%, gracias a una aceleración en el uso de la banca móvil. Además, ha seguido dando crédito a los clientes para ayudarles durante la pandemia, con más de 1.000 millones de euros diarios concedidos a las empresas, y han apoyado a seis millones de clientes con moratorias y otras medidas. El Banco Santander obtuvo un beneficio ordinario de 5.081 millones de euros en 2020, un 38% menos en euros corrientes, debido al aumento de provisiones vinculadas a la pandemia del coronavirus covid-19. De hecho, el banco logró en el cuarto trimestre sus mayores ingresos de clientes de los últimos dos años en euros constantes. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

