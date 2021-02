La alcaldesa de Níar llevará a pleno ayuda directa para establecimientos obligados a cerrar

viernes 12 de febrero de 2021 , 20:34h







La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, llevará al pleno ordinario del mes de marzo un modelo de ayuda directa a los comercios y establecimientos que se han visto obligados a cerrar durante la tercera ola de Covid19, al ser catalogados como no esenciales en el decreto de estado de alarma. “Hay que ayudar y tenemos que ajustarnos como sea necesario para que reciban un poco de oxígeno desde el Ayuntamiento. También lo espero que la Junta y Diputación, como ya está haciendo el Estado con los Ertes, pongan también de su parte en este sentido. Pero este no es el momento de los reproches, ni de ver quién da la ayuda más grande, sino de articular lo que cada uno pueda dentro de sus posibilidades y nosotros lo vamos a hacer”, expone la alcaldesa.



El anuncio se produjo en el transcurso del pleno ordinario llevado a cabo ayer en la Villa de Níjar, durante el que fueron aprobados los programas para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios, dentro de las ayudas por las competencias atribuidas al Ayuntamiento por la Junta de Andalucía.



En este mismo sentido ha salido adelante el programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al alumno inmigrante, una subvención que se recibe anualmente desde la administración andaluza de Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que complementa el propio ayuntamiento para la contratación del personal que desarrolla esta labor. Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno (PSOE), aclaró ante la interpelación de los grupos de la oposición, que no se trata únicamente de atención a alumnado inmigrante, como se refleja en la nomenclatura de la ayuda procedente de la Junta de Andalucía “pero esa nomenclatura no la ponemos nosotros, sino que viene directamente desde la Comunidad Autónoma, como también comprenderán que con esos 21.000 euros no llegamos a atender a los casi 6.000 escolares de Níjar, pero obviamente no vamos a rechazar una ayuda porque el nombre del programa no les parezca correcto”, afirmó.



Al cierre del pleno Esperanza Pérez Felices trasladó el pésame de la corporación municipal de Níjar a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), por la repentina e inesperada muerte de su presidente, Diego García Molina.