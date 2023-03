Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Sonia Aguilar logra cuatro oros para la UAL en los CAU de Natación

martes 21 de marzo de 2023 , 18:45h

La Universidad de Almería ha enviado una delegación formada por 14 deportistas que han nadado un total de 50 pruebas, cinco de relevos, en los Campeonatos de Andalucía Universitarios de Natación disputados este fin de semana pasado en Granada. El evento se ha desarrollado en la piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR y entre los participantes de la UAL ha emergido como la más destacada Sonia Aguilar. La nadadora se ha colgado un ‘pleno’ de oros en las cuatro pruebas en las que se había inscrito dentro de la modalidad de natación adaptada, poniendo la guinda a lo que se puede catalogar como una buena actuación general del equipo almeriense. Sin más medallas, sí se han cumplido objetivos de posiciones y de tiempos.

Aguilar compite regularmente en natación convencional con su club de origen, el Bahía de Almería, “que es con el que entreno”, ha explicado textualmente para después matizar después que en natación adaptada lo hace con el DEPOADAP. Practica este deporte desde los 14 años, “debido a que estoy operada de la cadera y me lo recomendó el médico”, ha relatado, pero federada lleva poco tiempo, en concreto desde 2021. Estos han sido sus primeros CAU, a través de los cuales acudirá a sus primeros CEU, con un paso previo por los Campeonatos de España de Natación Adaptada. De hecho, estos universitarios andaluces le han servido muy mucho para completar sus objetivos: “Escogí el 100 braza porque quería bajar mi tiempo y hacer la mínima para este campeonato”.

Lo ha conseguido y a la cita nacional acudirá este próximo fin de semana cargada de ilusión, debido a la motivación que supuesto la cosecha de cuatro medallas en el CAU. Más adelante competirá en el Campeonato de España Universitario defendiendo a la UAL como lo ha hecho en el andaluz: “Es un orgullo para mí defender los colores de la universidad en la que he estudiado la carrera”. Cursa 4º de Matemáticas en el campus almeriense y saca el tiempo suficiente para entrenar duro a diario en la piscina del Bahía de Almería. El curso pasado lo hizo en la del Centro Deportivo de la Universidad de Almería, una instalación que, por tanto, no le es ajena. Sin presión, pero con ambición, los resultados le están llegando y no para de proponerse nuevas metas.

Ha acudido a Granada sin pensar demasiado en si lograría o no medalla para finalmente colgarse cuatro de cuatro, todas del más alto valor en 50 y 100 metros de los estilos libre y braza: “La verdad es que he ido sin objetivo alguno, tan solo el de disfrutar de la natación, de un fin de semana con mis compañeros y ver qué tiempos tenía, porque hacía bastante que no nadaba las pruebas que he afrontado y quería ver qué tal estaba”. A pesar del éxito individual conseguido, se queda con todo lo que supone esta competición: “Ha sido una grata sorpresa, porque ha habido muy buen ambiente y lo hemos pasamos genial, tanto fuera como dentro de la piscina”. Por tanto, lo mejor de todo es que “ha sido una experiencia muy bonita y he conocido a mucha gente en medio de un muy buen ambiente deportivo”.