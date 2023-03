Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El bono energético en cuestión Abraham Benzaquén Por sábado 18 de marzo de 2023 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la actualidad, son muchas las familias que se ven afectadas por los recortes que el Gobierno del bono social a raíz de la polémica generada en la clase política madrileña, y ya han comenzado a surgir voces en contra de esta medida. Las familias numerosas, en particular, son las más perjudicadas por estos recortes, ya que suelen tener más gastos que las familias con menos miembros. La polémica gira en torno a si la ayuda debe ser proporcional a la renta o no. Según algunos afectados, esto no debería ser así, ya que estarían recibiendo menos ayuda a pesar de tener mayores gastos. Por ejemplo, algunas familias numerosas se quejan de que gastan casi 1.000 euros al mes en alimentación, pero no reciben ninguna ayuda porque su renta es demasiado alta. No solo las familias numerosas se ven afectadas por esta medida, sino que también el gasto energético se convierte en un problema para estas familias. Debido al gran número de personas que viven en estos hogares, el consumo de energía es mayor, lo que les obliga a contratar más luz o gas, lo que se traduce en un aumento del precio y, por tanto, en un gasto más elevado. Por otra parte, también han surgido críticas acerca de las ocho ayudas que reciben las rentas altas. Muchas veces, estas rentas no necesitan estas ayudas y se convierten en un gasto innecesario para el Estado. Además, estas ayudas son subsidiadas por el resto de la población, lo que significa que las rentas más bajas están pagando a través de sus impuestos para mantener estas ayudas. En este sentido, se hace necesario un debate sobre la política de ayudas del Estado, con el objetivo de establecer criterios claros para la concesión de las mismas, y que estas sean distribuidas equitativamente según las necesidades de cada hogar. Las familias numerosas y las rentas más bajas deberían ser las principales beneficiadas de estas ayudas, y las rentas más altas deberían recibir una ayuda proporcional a sus necesidades. Es necesario establecer un equilibrio entre las ayudas que se conceden y el presupuesto disponible del Estado para evitar desigualdades y desequilibrios en el sistema. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 49 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)