Almería Ampliar El brote gastrointestinal de Mojácar suma 115 afectados sábado 30 de julio de 2022 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía ha confirmado seis nuevos casos del brote de infección gastrointestinal localizado en un espablecimiento hotelero de Mojácar, que afecta desde el miércoles a 115 personas . Este viernes Salud confirmaba que un norovirus está detras del brote de infección gastrointestinal. Los síntomas que presentan los afectados son náuseas, diarrea y vómitos. Según trasladó el delegado territorial de Salud en funciones, Juan de la Cruz Belmonte, el brote se detectó el miércoles en personas relacionadas con el establecimiento hotelero de Mojácar con síntomas "menores" y de "carácter leve", por lo que, a la espera de ver cómo evoluciona, ha señalado que "ninguno" de los enfermos ha precisado ingreso en el Hospital Comarcal La Inmaculada, en Huércal-Overa. La actuación del Servicio de Salud Pública se inició tras el aviso de los profesionales sanitarios del centro de salud de Mojácar, quienes se alertaron por la afluencia de personas que referían molestias estomacales, así como vómitos y diarrea. Se desplazaron hasta el establecimiento hotelero un epidemiólogo y un veterinario para investigar, localizar y aislar el origen del brote, tomar muestras y establecer las medidas profilácticas que han incluido la "desinfección" de todas las zonas comunes del establecimiento hotelero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.