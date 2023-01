Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El CAF acerca su exposición ‘Colección Siquier’

martes 17 de enero de 2023 , 21:00h

El Centro Andaluz de la Fotografía, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza hasta el próximo mes de abril diversas visitas comentadas y visitas-talleres de la exposición ‘Colección Siquier’ para público adulto, joven e infantil. Esta iniciativa, denominada ‘La mirada de Carlos Pérez Siquier’, persigue difundir la figura del reconocido fotógrafo en todas sus etapas a través de expertos en mediación cultural. Las inscripciones de las actividades previstas en enero ya están abiertas y los interesados pueden inscribirse gratuitamente e informase a través de la web www.centroandaluzdelafotografia.es o llamando al teléfono 950 18 63 60/61.

Las visitas tituladas ‘La mirada de Carlos Pérez Siquier’ forman parte del programa ‘Déjate llevar’ del CAF, por el que lleva a cabo diferentes visitas comentadas a sus exposiciones y para diferentes públicos, con la finalidad de aproximar sus muestras, colecciones y fondos bibliográficos a todas las personas y colectivos interesados ofreciendo cada vez más oportunidades de aprendizaje. En diciembre comenzó esta actividad de carácter periódico hasta la clausura de la muestra en abril. Por el momento el centro abre las inscripciones de los recorridos de enero y progresivamente dará a conocer las fechas de los siguientes meses y abriendo su plazo de inscripción.

Visitas comentadas para adultos

Mirando a través del autor de las fotografías, el público adulto encontrará reflejos significativos de nuestra sociedad, de la cultura local, y aprenderá y reflexionará sobre quienes somos, quienes fuimos, y sobre las múltiples imágenes que produjo el artista a nivel social, cultural, estético o histórico. Este recorrido está previsto el domingo 22 de enero a las 11,30 horas, el jueves 26 de enero a las 11,30 y a las 19,30 horas, y el último domingo del mes, el 29 de enero, a las 11,30 horas.

Tendrán una duración aproximada de 50 minutos y un aforo de 20 personas. Para las sesiones del jueves será necesario cumplimentar el formulario on line (individual o para grupos de máximo 4 personas) en la web oficial. Las plazas se asignarán por orden de llegada y se enviará confirmación de reserva por correo electrónico. Además, se puede acudir media hora antes del inicio de la visita y apuntarse in situ si quedaran plazas disponibles. En el caso de las visitas de los domingos no será necesaria la reserva. Próximamente se comunicarán las fechas de las actividades de febrero, marzo y abril.

Visitas-talleres para jóvenes y niños

Para el público joven, de 13 a 17 años, y para el infantil, de 7 a 12 años, el CAF desarrollará hasta abril una visita-taller al mes dirigida por expertos en didáctica de las artes. Ambos grupos conocerán la obra del fotógrafo almeriense, algunas claves de su lenguaje fotográfico y aprenderán sobre el arte mediante la experiencia espacial y la fotografía. Ambos colectivas deberán aportar una cámara digital, móvil o tableta y sobre todo, ganas de aprender y descubrir otra mirada, la de Pérez Siquier.

La visita para los adolescentes se plantea con la finalidad de captar el interés de este colectivo por la fotografía contemporánea y para lograrlo reconvertirán sus dispositivos móviles o tabletas en mecanismos digitales para el pensamiento contemporáneo. Analizarán e interpretarán las imágenes expuestas, reinterpretarán estas ideas a través de la fotografía y el vídeo. El mediador planteará experiencias de aprendizaje que pretenden ser sensibles, críticas, comprometidas y solidarias, radicadas en el pensamiento autónomo y la afectividad.

Los más pequeños recorrerán también la exposición guiados por el didacta y posteriormente utilizarán distintas láminas en papel con detalles significativos de las fotografías de Carlos Pérez Siquier y marcos de cartulina para acercarles a conceptos vinculados con el encuadre o el control de la perspectiva. Indagarán en la abstracción de la serie ‘La Chanca en color’ realizando una acción plástica basada en el collage desde un enfoque activo y colaborativo.

Tendrán una duración de entre 90 y 120 minutos para ambos públicos. Los más pequeños están convocados el 21 de enero a las 11,30 horas y los jóvenes el 28 de enero a la misma hora. El aforo se reduce a 15 participantes y el límite de reservas a tres plazas por solicitud.

Las nuevas fechas e inscripciones de febrero, marzo y abril estarán disponibles en breve y se comunicarán a través de la web www.centroandaluzdelafotografia.es.

‘Colección Siquier’

La muestra consta de 92 fotografías que recorren la trayectoria de uno de los grandes innovadores de la fotografía española contemporánea, ganador en 2003 del Premio Nacional de Fotografía. Las obras proceden de los Fondos del Centro Andaluz de la Fotografía en su mayor parte, pero también de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, entidad colaboradora. El comisario de la muestra, Juan María Rodríguez, ha seleccionado piezas de sus trabajos ‘La Chanca’, ‘Informalismos’, ‘La playa’, ‘Color del Sur’, ‘Almería – Granada – Sevilla. Un viaje en tren’, ‘Imágenes de la Maestranza’, ‘La Briseña’ y ‘Mi sombra y yo’ entre otros, y se incorporan 16 obras más de fotógrafos contemporáneos.

La exposición alberga además tres expositores con ediciones de libros de coleccionista sobre Pérez Siquier cedidos por el comisario de la muestra, junto a una colección de afiches originales de sus exposiciones, así como objetos nunca antes expuestos como fotografías del álbum privado de la familia, sus cámaras de fotos y otros objetos personales aportados por su hija Gloria Pérez Siquier. Además los usuarios tendrán a su disposición un amplio folleto de sala que incluye un encarte de 16 páginas con imágenes del autor. ‘Colección Siquier’ permanecerá abierta hasta el 9 de abril todos los días en horario de 11:00 horas a 14:00 horas y de 17:30 horas a 21.30 horas.