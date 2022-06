ANDALUCÍA El calor ha matado a casi un centenar de andaluces en menos de dos meses facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería ha tenido avisos por altas temperaturas constantes durante mayo y junio En lo que va de año, 160 andaluces han muerto por temas relacionados con la temperatura climática, según los datos del Instituto Carlos III consultados por Noticias de Almería, y que no desagrega por provincias, estableciendo que el total de fallecidos por este motivo son 1.823 en el conjunto del Estado. Pero no todos los muertos lo son por calor, ya que en el caso de Andalucía son 65 los fallecidos en enero y febrero, por lo que se entiende que lo serían por frío extremo, mientras que el resto, 12 en mayo y 82 en junio, lo son por el calor. Hay que recordar que durante todo ese tiempo Almería ha sido objeto de avisos amarillos, naranja e incluso rojos, por altas temperaturas, aunque solo ha trascendido una posible muerte por "golpe de calor". Por duros que puedan parecer esos datos, no lo son si los comparamos con años anteriores, aunque también es cierto que aún restan julio y agosto, meses en los que se supone que las temperaturas serán igualmente elevadas. La temperatura ambiental costó la vida a 846 andaluces en 2021, y a 316 en 2020. El Carlos III ha detectado que en 2022 han fallecido en Andalucía 1.760 personas más de lo esperado estadísticamente, siendo mayo, con 790, el peor mes en ese sentido. Por el contrario, febrero y marzo sumaron 771 defunciones menos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

