Sucesos Ampliar La Guardia Civil descubrió que no era pienso para perros martes 28 de junio de 2022 , 10:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido transporta la droga oculta en sacos de pienso para perros, los que no impide que el can de la Guardia Civil marque la sustancia sin dudar En una reciente actuación desarrollada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detiene a una persona como autor de un delito contra la salud pública, al transportar más de 100 Kg de hachís en el vehículo que conduce por la autovía A7 a su paso por el término municipal de Turre (Almería). Esta actuación se enmarca en el ámbito del Plan Telos (Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de Hachís) y como resultado del permanente trabajo que la Guardia Civil de Almería desarrolla en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia. La actuación comienza durante la prestación de un control preventivo, en materia de seguridad ciudadana, herramienta necesaria y habitual utilizada por la Guardia Civil en el desarrollo de sus funciones, principalmente para prevenir y detectar delitos como el tráfico de drogas y armas, así como la identificación y control de aquellas personas a las que por cualquier motivo les consta alguna orden de búsqueda, localización, presentación ante la autoridad o incluso detención. La pericia y experiencia desarrollada por el personal de la Guardia Civil permite de forma visual, identificar a aquellas personas y vehículos susceptibles de pasar a la zona de registro durante el control. De esta forma, el autor de los hechos es requerido para mostrar el interior de su vehículo, en el que transporta seis sacos de comida/pienso para perros, comprobando el agente, que el tacto del contenido no corresponde con lo indicado en el exterior de los sacos. Se requiere la intervención de un can (Dino), especialista en la detección de drogas, del servicio cinológico de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, el cual marca, sin dudar, como positiva la existencia de droga en los sacos, por lo que se procede a su apertura para inspeccionar el interior, localizando más de 100 kg de hachís. Como resultado final de esta intervención, la Guardia Civil de Almería detiene a una persona como autor de un delito contra la salud pública, al transportar más de 100kg de hachís, ocultos en el vehículo que conduce, por la autovía A7 a su paso por el término municipal de Turre (Almería). Las diligencias instruidas junto al detenido y la sustancia estupefaciente, se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vera (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

