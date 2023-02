Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El cambio climático pone en peligro el jamón ibérico Abraham Benzaquén Por sábado 25 de febrero de 2023 , 09:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los ganaderos están aprovechando los últimos días de la montanera, también conocida como la última etapa de cría del cerdo ibérico. Durante esta etapa, los cuartos traseros del cerdo se transforman en jamones apreciados de bellota 100% ibérica. Sin embargo, este año, el proceso ha sido más complicado para los ganaderos debido a circunstancias desconocidas. Mientras tanto, en la dehesa, los animales pastan felices. Este año ha sido uno excepcional para los ganaderos debido a la falta de montanera por el calor y la escasez de lluvias. Esto ha reducido la cantidad de bellota disponible, lo que dificulta la cría normal de los cerdos ibéricos. Como resultado, algunos ganaderos han tenido que completar la fase de engorde de los cerdos con otros alimentos, lo que degradará la categoría de los productos una vez que salgan al mercado. Esta situación ha provocado una menor matanza en comparación con el año pasado, que fue una campaña excepcional. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que el año 2022 ha sido el más cálido y el sexto más seco en España desde que hay registros. El verano ha sido cada vez más largo y cálido, lo que ha causado una producción un 15% menor de lo habitual. Esta situación podría empeorar si el calor y la sequía continúan. Esta misma situación se dio también en 2017 con una sequía muy extrema, pero el año pasado se llevaron a cabo una campaña de éxito a pesar de las sequías recurrentes que según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico son fenómenos normales. Los ganaderos esperan que este año las lluvias lleguen a su debido momento, de esa forma el pasto crecerá fuerte y las encinas podrán ofrecer bellotas para garantizar una mejor temporada de montanera. Pero el cambio sigue. El jamón ibérico está en peligro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

