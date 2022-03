Sucesos Ampliar El conductor ebrio del accidente mortal de Carretera de Ronda va a prisión martes 15 de marzo de 2022 , 20:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Almería ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para E.R., el conductor de 26 años de edad que en la noche del pasado domingo sufrió un accidente con su vehículo en la carretera de Ronda, en Almería, estando ebrio en el que murió su acompañante. Fuentes del TSJA han confirmado a Europa Press que el titular del juzgado, en funciones de guardia, investiga al detenido por un delito contra la seguridad vial con resultado de muerte de una persona; en este caso, el copiloto del turismo, también de 26 años. El arrestado, que salió ileso del accidente, dio positivo al test de alcohol practicado tras el suceso, de modo que arrojó una tasa cuatro veces superior a la permitida. Fuentes de la investigación precisaron que el joven arrojó una tasa de alcohol de 1,16 miligramos por litro de aire aspirado, toda vez que la tasa máxima permitida es de 0,25 mg/l de aire y de 0,15 para los conductores noveles. El accidente, cuyas causas aún están bajo investigación, tuvo lugar poco antes de las 22,40 horas cuando se alertó de que el turismo, ocupado por dos personas, se había salido de la vía a la altura del Museo Arqueológico de Almería, de modo que impactó contra una valla de protección antes de subirse a la acera y volcar sobre el cuerpo del fallecido, cuyo cuerpo salió del habitáculo del coche tras el impacto. El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso tras el accidente, por lo que movilizó a los Bomberos de Almería, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que envió al lugar el equipo de críticos. Los servicios médicos no pudieron más que confirmar la muerte de un varón, el copiloto del turismo accidentado, en el lugar del siniestro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

