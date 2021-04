El candidato a presidir el PP de Almería propone un "cambio tranquilo"

domingo 18 de abril de 2021 , 20:30h

Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco han mantenido hoy en Benahadux una reunión con alcaldes y portavoces del PP en la comarca del Bajo Andarax y la Alpujarra

Los candidatos a presidente y secretario del PP de Almería, Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco, han mantenido hoy una reunión en Benahadux con alcaldes y portavoces del PP en el Bajo Andarax y la Alpujarra, un encuentro en el que todos han reivindicado la “unidad” de un partido que trabaja por los almerienses de los 103 municipios y en el que Javier A. García ha propuesto “un cambio de etapa tranquilo, moderado, donde todo el mundo gane y sume, un cambio que no va a ser ni mejor ni peor que el anterior, va a ser diferente, un cambio donde todos os sintáis representados y todos contéis”.



García Molina ha mostrado su admiración por los alcaldes y concejales de la provincia que son “el verdadero corazón del PP”, un partido que según ha dicho “no hace políticas sectarias y que pretende que la provincia ocupe el peldaño que se merece”.



“Nuestro partido es un partido que cree en el municipalismo como principal herramienta para transformar la sociedad, que intenta crecer de la mano de los concejales y alcaldes, y ese partido es el que quiero representar, un partido abierto, en el que vosotros participéis, en el que opinéis, porque desde lo local se puede crece hacia lo regional y lo nacional”, ha explicado.



Para el candidato a presidir el PP los alcaldes y concejales son “las raíces y el tronco de este partido”, unos alcaldes y concejales que en comarcas como el Bajo Andarax o la Alpujarra han dado la batalla estando en primera línea para hacer frente a la pandemia y se han convertido en “el fiel reflejo de lo que queremos hacer tanto Ramón como yo, por eso queremos rodearnos de vosotros”.



“He decidido dar un paso adelante para presidir la mayor organización política de la provincia porque sé que no estamos solos, que vamos a sentir vuestro aliento, y quiero representar vuestras ganas de hacer las cosas y también a la provincia de Almería”, ha explicado.



Sobre su decisión de que Ramón Fernández-Pacheco sea el candidato a la secretaría general del partido, García Molina ha señalado que “lo tenía claro desde el principio” porque según ha dicho es “una persona sensata, moderada, que refleja los valores del PP, que conoce la provincia, que da soluciones a los problemas de los almerienses y en la que tengo extrema confianza”.



Finalmente, ha recordado el importante legado dejado por Gabriel Amat tras 17 años al frente del partido y ha explicado que lo pretende es “seguir esa senda con una etapa llena de ilusión, de fuerza, en la que me voy a dejar la piel y os voy a devolver todo el cariño que me dais para que os sintáis orgullosos del PP”.



“Ramón y yo no podemos conseguir nada sin vosotros. Os necesitamos porque vais a opinar y vamos a contar con vosotros. Nos presentamos pidiendo el aval de toda la historia del PP, pero sobre todo pidiendo vuestro cariño y apoyo. Vosotros sois el espejo en el que se miran muchos municipios y afiliados del PP. Vamos a estar a vuestra entera disposición y vais a formar parte del equipo del PP de una manera más intensa. Nunca os fallaremos”, ha concluido.

RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO

Por su parte, el candidato a secretario general y alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido a Gabriel Amat su confianza y los años de “trabajo, trabajo y trabajo” que han marcado su trayectoria al frente del PP, un partido que deja, tras decidir dar un paso al lado, como “el más importante de la provincia de Almería” y que es “como una familia cuya fuerza está en la unidad”.



En su intervención, Fernández-Pacheco se ha referido también al Gobierno de Juanma Moreno que según ha dicho demuestra todos los días que “hay otra manera de hacer las cosas en Andalucía” y que es un ejemplo de “diálogo y acuerdo” en el que debemos fijarnos para saber cómo será el futuro de la política en Andalucía y España, un modelo de gestión basado en la colaboración leal y en el diálogo permanente que también está poniendo en práctica Pablo Casado, futuro presidente de España.



Sobre su candidatura a la secretaria general del PP almeriense, Ramón Fernández-Pacheco se ha mostrado encantado de formar parte de la candidatura que encabeza Javier A. García “llamada a marcar otro ciclo histórico en la trayectoria de nuestro partido”.



“Será una candidatura de todos y para todos, porque todos nos podemos sentir representados en ella. Todos somos almerienses, todos coincidimos en las bases de un pensamiento político constitucionalista, moderno, moderado, centrado en los intereses de la gente, alejado de la polarización y abierto a integrar a cada vez más almerienses con independencia de su origen, de su orientación o de su modelo de familia”, ha afirmado.



Finalmente, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que Javier A. García es “la garantía de que el PP va a tener en el futuro un equipo sólido, equilibrado y estable”.



“El PP será el partido de siempre, pero configurado en clave de futuro y preparado para dar a los almerienses las respuestas a las necesidades que van marcando los nuevos tiempos. Un partido que representará y defenderá los sectores estratégicos de Almería y que es capaz de dar soluciones a los miles de autónomos y pequeños empresarios de nuestra provincia que ven como la crisis del covid está desbaratando sus planes de futuro”, ha concluido.



En el acto también ha intervenido la alcaldesa de la localidad de Benahadux, Noelia Damián, quien ha agradecido a Gabriel Amat sus años al frente del PP y ha destacado la importante era que se inicia con Javier A. García como presidente, “una persona que viene a trabajar por todos los almerienses”.

Damián ha destacado que el PP es un partido integrador y de unidad y ha trasladado tanto a Javier A. García como a Ramón Fernández-Pacheco el apoyo de los alcaldes y portavoces para seguir siendo la primera fuerza política de la provincia, volver a conseguir que el PP gobierne en Andalucía y lograr que Pablo Casado se convierta en presidente de todos los españoles.