Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El Cantera Sur Bahía de Almería prueba con éxito ante GAB Jaén lunes 19 de diciembre de 2022 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Triunfo decantado desde el principio para los azulinos, aunque se encontraron con la resistencia jienense en la segunda parte CBM Cantera Sur Bahía de Almería (21+13): Adrián Bandera (4 goles), Martín Pacheco, Diego Gómez, Murillo, Javi Lamarca (3), Luis Suárez (1), Juanjo, Iniesta (2), Paya (6), Saúl Andrés (1), Carlos Lázaro (6), Alberto Rivera (1), Francisco Vizcaíno (3), Antonio Fernández (2) y Fafi (5).

Innovasur GAB Jaén (8+15): D. Rodríguez, A. Soler (2 goles), G. De la Rosa (5), G. Jiménez (6), S. Criado, J. M. Jiménez (1), G. Ojeda, C. M. Trelles (2), M. Rosa, A. Rodrigo, F. J. López (5) y J. Garrido (2).

Árbitros: Sanmartín Almazán (Andalucía) y Bohigas Estela (Comunidad Valenciana). Cronometradores y anotadores: Ortiz Domínguez y Ramón Rueda (Andalucía).

Parciales: 3-0, 7-2, 12-4, 16-6, 19-7, 21-8 (descanso), 22-9, 25-10, 27-16, 30-19, 32-22, 34-23.

Incidencias: Partido de la 14ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores.

Más que interrumpir, el descanso competitivo de la semana pasada lo que hizo fue pausar la buena marcha del Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería, que este pasado sábado logró la cuarta victoria en los últimos cinco duelos que ha disputado en la Primera División Nacional, superando 34-23 a Innovasur GAB Jaén en el Pabellón Municipal de Las Norias. Pronto quedó demostrado que la inactividad liguera no afectó a los azulinos (entrenaron con normalidad pese a no jugar siete días antes) mediante un parcial inicial de 3-0, y la renta continuó creciendo salvo en el 4-2 del minuto 7, poniendo el combinado que dirige Antonio Rivera la directa gracias a un parcial de 5-0 que significó el 9-2 a los 11 minutos. La defensa y las paradas en portería mantuvieron a raya en la mayoría de ocasiones a los ataques jienenses durante el primer acto, alcanzándose la decena de tantos de diferencia con el 14-4 del minuto 16 y, después de un intercambio anotador que se reflejó en el 15-6 a los 19 minutos, los canterano-sureños estiraron su ventaja a través del 18-6 restando seis minutos para llegar al ecuador del partido. Futuro y reencuentros Yéndose ambos contendientes a vestuarios habiendo un holgado 21-8, la renta ejidense-capitalina firmó un parcial de 6-3 en el arranque de la segunda mitad que dejó el 27-11 a los 11 minutos de la reanudación, momento a partir del que los juveniles Luis Juárez y Francisco Vizcaíno (debutó con la primera plantilla) ganaron protagonismo en la cancha. Sin nada ya que perder, el conjunto de la ‘Capital del Santo Reino’ (con los exazulinos Chesky López y Antonio Soler en las filas de Innovasur) tiró de casta y buscó reducir lo máximo posible la distancia, consiguiéndolo de forma inmediata al producirse un parcial de 0-6 que sirvió el 27-17 cumplido el cuarto de hora del período, alternándose los goles de unos y otros. De esta forma, se vieron tanteadores de 30-19 en el minuto 49 y 32-21 en el 53 y cuando los almerienses colocaron el 34-23 en el minuto 56 no volvió a moverse el electrónico. Cantera Sur Bahía afronta el parón de Navidad siendo sexto, empatado con el quinto y a solo dos puntos del cuarto, retornando la acción el 14 o 15 de enero de 2023 con la visita a Cordoplas BM La Salle Córdoba. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

