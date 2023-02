Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Carnaval de Berja vuelve a la Plaza Porticada viernes 03 de febrero de 2023 , 11:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasacalles del Carnaval infantil se celebrará el viernes 17 de febrero con salida desde el Paseo de Cervantes El Ayuntamiento de Berja está culminando los detalles de la programación del Carnaval 2023 que al igual que el año pasado, contará con una gran fiesta en la calle el sábado 18 de febrero.

Así lo han anunciado la concejala de Turismo, Mª Luisa Cruz, y el concejal de Fiestas, Rafa Villegas, quienes han detallado que se vuelve a apostar por el formato de Carnaval en la calle con el firme objetivo de mantener viva esta fiesta popular y animar a todos los vecinos a salir a la calle.

El viernes 17 de febrero se celebrará el Carnaval infantil con la concentración de los distintos centros educativos en el Paseo de Cervantes. A las diez y media saldrá el pasacalles desde el Paseo para llegar hasta el Centro de Usos Múltiples donde además de los escolares se incorporará el espectáculo infantil ‘Un mundo de color’.

Por la tarde, a partir de las siete, comenzará la fiesta de Carnaval juvenil en el CUM, donde habrá una verbena con DJ, cócteles sin alcohol y numerosos premios para los mejores disfraces que obtendrán vales de papelería, informática, entradas de cine y para las piscinas municipales de barrio.

El sábado 18 de febrero se celebrará la Gran Fiesta de Carnaval en la calle, en los alrededores de la Plaza Porticada. A partir de las cuatro estará la charanga ‘Tokamos lo que nos dejan’ amenizando la tarde y la chirigota virgitana ‘Los Niños’ llevará sus letras a distintos rincones de Berja antes de dar paso a la actuación del grupo Long Play y culminar la noche con la entrega de premios a los mejores disfraces.

El consistorio virgitano repartirá más de 1.000 euros en premios tanto para los disfraces individuales como para los grupos que acudan el sábado por la tarde-noche a la Plaza Porticada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Un joven polaca de 19 años detenida por atraer a una menor de Berja

