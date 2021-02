El Carnaval en Huércal se celebrará en TikTok

lunes 08 de febrero de 2021 , 19:43h

El Ayuntamiento huercalense presenta un concurso que recopilará en esta red social vídeos acerca de esta fiesta tradicional, con el que busca incentivar la creatividad audiovisual y mantener vivo el espíritu de esta celebración





El Ayuntamiento de Huércal Almería ha presentado un original concurso audiovisual, el Carnaval de Cine en Huércal de Almería en TikTok, un certamen que, alrededor de la etiqueta #carnavalenhuercal, recopilará en esta popular red social vídeos de hasta un minuto de duración acerca de esta fiesta tradicional que en este 2021, debido a la actual situación de crisis sanitaria por la COVID-19, no celebrará los actos multitudinarios habituales.



La temática del certamen será todo lo que concierne al carnaval, incluyendo disfraces, vestuario, maquillaje, tradiciones, chirigotas, murgas o coreografías. Los vídeos se podrán presentar de forma individual o en grupo. Cada participante podrá presentar tantas obras como desee y se tendrá muy en cuenta que las obras realizadas promocionen y cumplan las medidas de seguridad sanitarias frente a la COVID-19. Para su realización no es necesario disponer de equipos profesionales, bastará con un móvil y se pueden utilizar todas las posibilidades creativas que proporciona la propia red social TikTok.



Un concurso, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huércal de Almería junto a CortoEspaña, que busca “incentivar la creatividad audiovisual de todos los colectivos porque, aunque esta red social es más popular entre los jóvenes, cada vez más adultos la están utilizando”, ha explicado el concejal de Cultura y Participación Ciudadana, Manu Abad, quien ha enfatizado que “no se trata solo de un disfraz sino de contar una buena historia”.



Desde el Ayuntamiento huercalense se quiere que, ya que las circunstancias actuales impiden el contacto y las aglomeraciones, estas fiestas mantengan su espíritu. “Como este año no podemos realizar el tradicional concurso de carnaval, muy celebrado en el municipio y que ya el año pasado recuperó el desfile de disfraces, para no perder el concurso hemos preferido hacerlo a través de la red social TikTok, como ya hiciéramos en Halloween, y que tanto éxito y aceptación tuvo”, explicaba el edil de Cultura.



Para participar será necesario residir, estudiar, trabajar o haber nacido en Huércal de Almería. Si bien no existe un límite de edad para participar, en el caso de los menores de edad deberán presentar una autorización por parte de su madre, padre o tutor en caso de que su obra resultase premiada.



El formulario de inscripción, así como las bases completas, se pueden consultar a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Huércal de Almería. El plazo para presentar los trabajos será entre el 10 y el 19 de febrero. El jurado, que dará a conocer los dos vídeos ganadores el próximo 22 de febrero, otorgará dos premios; un primer premio dotado con 200 euros y un segundo premio dotado con 100 euros.