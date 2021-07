Economía El CC Torrecárdenas acoge a la cadena de tiendas más creativa de España: MILBBY sábado 10 de julio de 2021 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







El pasado jueves 8 de julio se abrieron las puertas de la tienda de manualidades y creatividad Milbby, en el Centro Comercial Torrecárdenas. Hoy sábado, se celebra su inauguración con demostraciones en directo y animación.



El Centro Comercial Torrecárdenas continúa sumando ofertas comerciales especializadas. En este caso, con un sector de actividad novedoso en el mercado nacional, que apunta a ser muy demandado en Almería: el de las manualidades, el DIY, los hobbies y las bellas artes.



La novedosa tienda Milbby se ubica en el aparcamiento exterior del Centro Comercial, entre las tiendas Media Markt y Merkal Calzados. Cuenta con más de 800 m2 y una amplia gama de productos enfocados en todo tipo de aficiones artísticas y creativas: scrapbooking, labores, costura, lettering, home-decor, pintura y patchwork. Además, destaca por una zona llamada “Milbby Academy”, especialmente diseñada para el desarrollo de talleres y cursos de manualidades, donde adultos y niños podrán compartir y aprender las últimas tendencias en técnicas creativas.



La inauguración no podría ser menos original. Por eso, hoy sábado 10 de julio, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, tendrá lugar una fiesta de la creatividad en Milbby, donde habrá demostraciones de artistas en directo, pintacaras para los más pequeños, ofertas exclusivas, descuentos y ¡muchas sorpresas más!



Milbby Torrecárdenas es la segunda tienda de esta cadena que se inaugura en Andalucía (la primera fue en Sevilla) y la sexta en España. Sus clientes la definen como el paraíso de las manualidades. Y es que, además de ofrecer una experiencia de compra novedosa, completa e inspiradora; tiene acciones semanales programadas desde septiembre de este 2021, los “Experience Day”. En ellos, se realizarán demostraciones de productos y cursos o talleres de manualidades para todos los públicos.



Y por si no fuera suficiente, encontramos en sus estantes más de 15.000 referencias de productos para cumplir la misión con la que nació: “contribuir a la felicidad del mundo a través de la creatividad, el arte y la imaginación”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

