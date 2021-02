Economía El CC Torrecárdenas organiza una exitosa campaña de donación de sangre viernes 26 de febrero de 2021 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La acción ha superado las expectativas, ya que se ha duplicado el número de donantes con respecto a otros puntos de donación de la ciudad



El pasado martes 23 de diciembre, el Centro Comercial Torrecárdenas, propiedad de Bogaris Retail y gestionado por la consultora inmobiliaria CBRE, realizó una de sus múltiples acciones de Responsabilidad Social Corporativa. Se trata de una donación sanguínea, en colaboración con el Área de Transfusión de Almería. Para ello, emplazó en el parking de sus instalaciones, una unidad móvil de transfusión, facilitando así las donaciones entre los almerienses dispuestos a colaborar.



El centro comercial, siempre comprometido con este tipo de causas, se volcó con la acción, y regaló una caja llena de delicias a las primeras 50 personas que se animasen a donar en el punto de transfusión dispuesto en sus instalaciones. El resultado no ha podido ser más positivo, ya que, desde el Área de Transfusión Sanguínea de Almería, afirman que se ha duplicado el número de donantes con respecto a otros puntos donde también se han realizado transfusiones.



Una excelente noticia, no solo para el Área de Transfusión y el Centro Comercial Torrecárdenas, sino también para todos los almerienses, ya que gracias a estas donaciones el sistema sanitario de la provincia contará con un buen remanente de sangre para su banco, en una época sensible como la que estamos viviendo.



Pero esta es solo la primera de las muchas acciones de Responsabilidad Social Corporativa que el centro comercial almeriense llevará a cabo durante el 2021. Y es que este, siempre se ha implicado de manera particular, en causas de amplio calado social para los almerienses. Muchas de ellas relacionadas con la Pandemia, como las donaciones de sangre o alimentos a familias en riesgo de exclusión social, u otras, relacionadas con el Cáncer o la Discapacidad, a través de la entrega de juguetes a niños enfermos o la organización de carreras solidarias.

