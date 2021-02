El PSOE promueve que Nacimiento y Andarax mejoren su suministro eléctrico

viernes 26 de febrero de 2021 , 20:49h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Los socialistas logran consenso para que todas las instituciones colaboren en el encauzamiento de los ríos Andarax y Nacimiento