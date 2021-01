Deportes Ampliar El CD El Ejido de Fran Alcoy debuta este domingo frente al Yeclano sábado 30 de enero de 2021 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El domingo a las 17 horas afrontan los celestes tres nuevos puntos, vitales, en el estadio de La Constitución en Yecla (Murcia)





El Club Deportivo El Ejido inicia una nueva etapa con el entrenador valenciano, Fran Alcoy. Un preparador que cuenta con una dilatada trayectoria en esta categoría. “la verdad que estoy muy ilusionado, porque al final es lo que nos gusta a todos, tanto a los técnicos como a los jugadores que es competir. El domingo en un campo que yo conozco bien como es La Constitución, ante un equipo que fue el primero que yo entrené y tenemos un partido muy importante tanto los chicos como todo el cuerpo técnico y estamos contentos de volver a competir”, manifestaba en la sala de prensa,

Desde el miércoles

El pasado miércoles dirigía su primer entrenamiento y el nuevo preparador celeste reconocía que, “es muy poco tiempo, pero al final no podemos excusarnos en que acabo de llegar. Los conceptos en fútbol tardan en asimilarse evidentemente, pero la competición te demanda reaccionar rápido y hemos trabajado pocas cosas pero muy claras porque al jugador no podemos atiborrarlo ahora mismo, simplemente sepan lo que hay que hacer el domingo para competir en el campo que es muy especial.



Que jueguen tranquilos y que den la mejor versión de cada uno y eso es lo más importante”. En cuanto al cuerpo técnico que se ha encontrado, resaltó que todos, “se han mostrado receptivos, tanto el segundo entrenador Pablo como Javi Suárez el preparador físico, Andrea y los físios con unas ganas tremendas de facilitarme el trabajo de la mejor forma posible”.



En cuanto al once que presentará frente al Yeclano comentó que, “más o menos lo tenemos claro, tenemos un par de dudas pero si tenemos ya un concepto de un 11 en la cabeza, es evidente. Queda una sesión y decidiremos esos dos puestos”. Con respecto al estilo de juego que quiere implanter, no dudó que, “me gusta ganar eso es lo más importante, y si lo puedes hacer de forma brillante y bonita mejor, pero lo que hay que hacer es competir. Intento que mis equipos se caracterizen por dominar todos los registros que el fútbol te da porque esta categoría es muy camaleónica y te tienes que adaptar a algunos campos como el domingo, juegues tú como juegues vas a jugar a lo que ellos quieran, aunque tú lo intentes porque es una caja de cerillas y no te dejan hacer nada. Al final vas a entrar allí en un estilo de juego, directo, el balón parado, segundas jugadas y evidentemente jugarás cuando puedas. Me gusta que mis equipos jueguen, pero cuando tengan que hacerlo con otro estilo pues toca competir”.



En cuanto al objetivo en lo que resta de campeonato, “todos sabemos lo que queremos. Que el equipo reaccione y que salga de esta posición de descenso que tenemos. Es muy incómoda. Queda una segunda fase, pero lo que queremos es que el equipo no pierda la categoría. He venido con esa intención, me han contratado para eso y los jugadores saben que eso es lo más importante, aunque luego el fútbol es muy caprichoso y muy largo todo porque si empiezas a ganar partidos te planteas muchas cosas. Ahora mismo sólo te puedes plantear ir a Yecla a darlo todo, competir para sacar los puntos porque es un rival directo y no podemos excusarnos en que acabamos de llegar porque la competición no nos da margen y tenemos que arrancar ya”.



Del Yeclano Deportivo comentó que, “Sandroni es un gran técnico, optimiza mucho a su equipo. Lleva varias temporadas, aunque han cambiado a jugadores de la pasada campaña pero jugaron play off de ascenso y tienen la misma idea de juego. Es un campo muy difícil, pequeño y al final entras en un juego que es muy directo de mucha concentración, de dominar las áreas porque todo lo que acontece en el centro del campo no es tan significativo, hay que cuidar tu área y estar acertado en la contraria. Es complicado de jugarles, porque arrancaron mal pero llevan tres partidos muy meritorios con la victoria al Sevilla, el empate en Linares y el triunfo en El Arcángel. Hace tres semanas tenían tres puntos, pero ahora se ven como nosotros. Tenemos capacidad para competir en cualquier campo, hay que cambiar ciertas cosas, ciertos detalles que nos den garantías para puntuar”.



Por último ante el mercado de invierno que finaliza el lunes comentó que, “tenemos 20 jugadores en plantilla, 1 licencia senior libre y otra sub-23. El club está en la obligación de buscar si el mercado te da la opción de encontrar algo que nos ayude. Salidas no van a haber, ni me lo planteo ni me han comentado nada. Intentaremos ayudar al equipo en reforzar alguna posición si se da la posibilidad y lo podemos afrontar económicamente”.



El encuentro que comenzará a las cinco de la tarde este domingo se jugará sin público en el estadio de La Constitución, y será dirigido por el colegiado aragonés de Teruel, Alberto Lou Ballano, y se podrá ver por Footters, así como escuchar por la Radio Web Celeste.

Convocatoria

El técnico celeste ha convocado para este encuentro a: Wilfred, Godino, Cova, Botia, Palomeque, Checa, Zubiri, Javi Rosa, Cristian Moreno, Arranz, Dovale, Juanje, Isaiah, Víctor Pérez, Sergio Pérez, Lucas Ferraz, Bryan Zaragoza, Olavide, Etxaniz y Boris



