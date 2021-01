Capital Almería será anfitriona on line de las IV Jornadas Felinas Andaluzas sábado 30 de enero de 2021 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha resaltado “el compromiso municipal con el bienestar animal” y agradecido a la organización “que elija nuestra ciudad”



Almería acogerá los próximos 19 y 20 de febrero las IV Jornadas Felinas Andaluzas, que, por primera vez, se celebrarán online debido a la situación sanitaria generada por el COVID-10. “Nuestra ciudad ha sido seleccionada por FdCATS, organizadores del evento, para ser los anfitriones, junto a la protectora local Seven Lives, de este encuentro, lo que es motivo de satisfacción, ya que certifican el compromiso municipal con el bienestar animal”, ha destacado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos.



Bajo el lema ‘El gato: nuestro presente, es su futuro’, las IV Jornadas Felinas Andaluzas reunirán a todos los agentes implicados en el bienestar felino, convirtiéndose en un punto de encuentro sobre las últimas estrategias de protección y cuidados de las colonias felinas o el Método CER.



Cobos ha puesto en valor el trabajo de la organización para adaptar este evento a las dificultades de la actual situación sanitaria. “Eso demuestra que el COVID no nos para y que seguimos avanzando, sin excepciones, en materia de bienestar animal y prueba de ello es que el Método CER está a punto de ser una realidad en nuestra ciudad”, ha resaltado. De hecho, -ha recordado- “el pasado mes de diciembre empezamos a aplicarlo, a pesar de no estar aprobado definitivamente, en aquellas colonias en espacios municipales cerrados como el cementerio”.



Será precisamente de “ese compromiso municipal con los gatos ferales de Almería” sobre lo que hablará la concejala delegada del área de Sostenibilidad Ambiental en estas jornadas que cada año congregan a cientos de personas.



Por su parte, la presidenta de FdCATS, Agnès Dufau, ha señalado que “era el momento” de celebrar estas jornadas en Almería, ya que “conocemos muy bien a las personas que gestionan las colonias felinas y han trabajado por la figura del CER”. Asimismo, ha destacado lo positivo de realizar este encuentro online y es que “ya tenemos asistentes de toda España e incluso de Sudamérica”, lo que demuestra “la necesidad de formación y el interés del colectivo en aprender para hacer las cosas mejor cada día”. Además, ha resaltado el nivel de los ponentes y las ganas de los asistentes de “formar parte de un movimiento que es imparable”.



Desde Seven Lives, anfitriones de estas jornadas junto al Ayuntamiento de Almería, han destacado “la proyección internacional” de este evento que “estábamos deseando que llegase a Almería”. Un encuentro en el que, tal y como explica su cofundadora, Ana María Martínez, se pondrá de manifiesto “la necesidad del CER para asegurar la convivencia con un animal que lleva más de 10.000 años con nosotros”.



Expertos de primer nivel



Las IV Jornadas Felinas Andaluzas volverán a reunir, aunque de forma telemática, a los mejores expertos felinos como Verónica Basterrica, directora de la Fundación Felinnos de Chile; Salavador Cervantes, veterinario jefe de la Clínica Felina de Barcelona; Agnès Dufau, presidenta del FdCATS y premio internacional de Bienestar Felino; Sergio García, director general de Derechos de los Animales; José A. Delgado, del Consejo Andaluz de Protección de los Animales de Compañía de la Junta de Andalucía; Vicky Halls, directora de proyectos amigables con los gatos de International Cat Care; Alexandra López, consultora certificada en comportamiento de felinos y directora regional Argentina IAABC Español; Arturo Pino, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Arantxa Sanz, letrada de la Sociedad Protectora de Animales de Madrid; o Mercedes Vara, secretaria de FdCATS.



También habrá una mesa provincial representada por Ana Martínez, María Camacho, María Dolores Alcaide, Olalla García, Javier Moreno, María Dolores Claverías, Ángela Corrales y Adela Espinosa.

Cómo inscribirse

Los interesados en asistir a estas jornadas pueden inscribirse hasta el 12 de febrero, plazo máximo, a través de la página web www.jornadasfelinasandaluzas.com, realizando una donación de 10 euros por persona, cuya recaudación se destinará a contribuir a la gestión ética de las colonias felinas, así como a la entidad local colaboradora Seven Lives.



En apenas unos días, ya son cerca de 200 personas las que han formalizado su inscripción en este evento. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.