Deportes El CD Unión Atletas Almería subcampeona de Andalucía de Clubes Máster miércoles 20 de julio de 2022 , 17:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La categoría masculina del conjunto almeriense ha recogido el logro obtenido en la cita autonómica que se celebró en Málaga Almería ha estado presente durante las jornadas del sábado y domingo en el Campeonato de Andalucía de Clubes Máster. Una competición que se disputó en la pista de atletismo de Carranque, en Málaga, y que terminó con resultados muy positivos para el Club Unión Atletas Almería, que asistió a la cita para demostrar su potencial en la disciplina. La segunda edición de la competición autonómica ha culminado con el subcampeonato andaluz del equipo en categoría masculina. Los almerienses demostraron su buen estado de forma sobre la pista y, prueba de ello, son los resultados que han recogido y que brindan a la capital. Además, la categoría femenina logró el cuarto puesto de la edición. En este evento participaron 6 equipos femeninos y 12 masculinos y, tras el cómputo total, el cuadro almeriense se posiciona como el segundo club de Andalucía, por detrás del equipo malagueño del CAIM-TED, quien fue el gran vencedor, posicionándose en el primer puesto y consiguiendo la victoria final. De este modo, Juani Gibaja, deportista de Unión Atletas Almería, refleja que “pese a las bajas y las lesiones, ha sido un campeonato en el que nuestros atletas han luchado hasta el final, dando muestras de su compromiso y lucha deportiva dentro y fuera de la pista”. Con este gran resultado, el Club Unión Atletas Almería termina la temporada de pista al aire libre a la espera de seguir brindando grandes resultados y triunfos en el próximo curso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

