Deportes El CD Unión Atletas logra ocho medallas en el 32º Campeonato de España Máster sábado 04 de diciembre de 2021 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los almerienses participantes subieron al podio del evento deportivo para recoger tres medallas de oro, dos metales de plata y tres bronces El atletismo máster continúa demostrando su buen estado en los diferentes eventos deportivos del panorama nacional. Con esfuerzo y trabajo, están posicionando a las diferentes categorías del deporte almeriense en lo más alto gracias a las medallas. Esta vez, el CD Unión Atletas ha participado en el XXXII Campeonato de España Máster en Pista Cubierta de atletismo que se celebró en Orense recientemente. Allí, lograron posicionarse en el puesto 18 de 156 equipos nacionales, con una representación de diez atletas y dos del club asociado Los Hispanos de Coria. En la cita deportiva, los atletas máster consiguieron 8 medallas. Un oro fue en 4x100 M50 de relevos para el equipo compuesto por Carlos Santamaría, Marco Rufo, Paco García y Antonio Padilla. Paco García también repitió con oro en peso M50 y Gisela Arrieta en 800 F40. Las medallas de plata fueron para Agustín Martín en 400 M65 y Gisela Arrieta en 400 F40. En cuanto los metales de bronce, Antonio Padilla la obtuvo en M60 800; Gabri Espinosa en altura M45 y Agustín Martín en M65 en 800. Juan Valverde, por su parte, del Ciudad de Almería, se trajo el bronce en 60 ml M50. El campeonato estuvo marcado por las medidas de la covid-19 y en el que limitaron el número de participantes, la exigencia con las medidas ha sido mayor a la de las competiciones. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado “la actuación del atletismo máster que cada temporada sigue demostrando los éxitos y su buen estado de forma con los premios recogidos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

