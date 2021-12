Capital La tradición y el arte vuelven al museo ‘Doña Pakyta’ con el portal de Belén sábado 04 de diciembre de 2021 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un Nacimiento artesanal de Antonio Ravinal preside la obra invitada del espacio El Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ ha dado este viernes la bienvenida a la Navidad con la inauguración del portal de Belén. La creación artesanal es obra del guatemalteco Antonio Ravinal, que estrena su participación en este espacio museístico de la ciudad. La tradición y el arte se han reencontrado en la sección temporal ‘Obra invitada’ y permanecerán hasta la finalización de la festividad navideña. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y el director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y del Museo de Arte de Almería, Juan Manuel Martín, han presentado la obra de arte. Se trata de una producción de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, que cuenta con la coorganización del Ayuntamiento de Almería y la colaboración de la Diputación Provincial. Carlos Sánchez ha indicado al respecto que “inauguramos hoy este belén de Doña Pakyta, como es tradicional, que va a estar en esta planta baja del Museo de Arte. Es un belén tradicional procedente de Guatemala y realizado por Antonio Ravinal, el cual animamos a todos los almerienses a que vengan a visitarlo al igual que el resto de belenes que se han montado por toda la ciudad”. Juan Manuel Martín, por su parte, ha comentado que “este belén es artesanal, una pieza casi de coleccionista porque está tallado a mano sobre madera de cedro por uno de los grandes artesanos guatemaltecos actuales”. El director de la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino ha invitado a los visitantes a que disfruten del mismo ya que “es un tipo de arte muy particular en Guatemala ya que los tipos nos recuerdan a las ropas de Guatemala y de aquella zona y, sin lugar a dudas, nos va a hacer ver un belén distinto donde hay una referencia a esas particularidades populares de Guatemala”. El Belén está compuesto por un Nacimiento de ocho piezas, con una altura aproximada de 32 centímetros. Las figuras están talladas en cedro sin policromar y sin barnices, pudiéndose apreciar al Niño Jesús junto a María y José en un pesebre singular. De este modo, el museo se suma a una de las tradiciones más antiguas de la Navidad y lo hace de la mano de un artista centroamericano que en la actualidad dirige su propio taller de escultura. La obra puede contemplarse desde este mismo viernes, 3 de diciembre, en ‘Doña Pakyta’ y estará expuesta hasta el próximo 9 de enero. El espacio permanecerá abierto de martes a sábado, de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, y los domingos, de 10.30 a 13.30 horas. Además, el próximo miércoles, 8 de diciembre, el museo se abrirá en su horario habitual. Sobre Antonio Ravinal Desde los 13 años se formó en el taller de Diego Chávez y en la actualidad trabaja en su propio taller junto a su hijo, Rigoberto Antonio Ravinal, un escultor que se ha formado en la Universidad Panamericana de Guatemala como profesor en Artesanía y Arte Popular. También cursa una licenciatura en Teología. Apertura de museos en el puente Cabe recordar que el Museo de Arte de Almería, los Refugios de la Guerra Civil, el Museo de la Guitarra, el Centro de Interpretación Patrimonial abrirán el miércoles, 8 de diciembre, en horario habitual. La Casa del Cine, la Casa del Poeta y los Aljibes Árabes lo harán de viernes a domingo, tal y como es habitual. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.