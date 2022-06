Capital El CEIP El Puche realiza un vídeo para mostrar Almería a un colegio de Montpellier martes 21 de junio de 2022 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez, ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Puche, en donde, acompañado por el director del centro, Ramón Espinoza, ha visionado un vídeo realizado por diez escolares a través del Programa Impulsa y relacionado con el Proyecto Erasmus+, con el que se busca explicar al alumnado de un centro educativo de Montpellier (Francia) cómo es la provincia de Almería. El vídeo ha sido mostrado a las familias de la comunidad educativa del centro de El Puche y será mandado al colegio de Montpellier, según ha indicado la Junta en una nota. El director ha agradecido su "esfuerzo" al docente Israel Villaseñor y a la periodista Inmaculada Acién, que "han sabido sacar lo mejor de nuestro alumnado como queda patente en este vídeo que han realizado". También ha señalado que parte del objetivo de ambos proyectos "la investigación de diferentes entornos de nuestra provincia, tanto para el trabajo de conocimiento y desarrollo competencial en comunicación del alumnado, como para la labor de internacionalización que se ha realizado, principalmente con el centro educativo de Montpellier". Espinoza se ha referido al CEIP El Puche como "pionero" en Almería en movilidad internacional al ser el primer colegio de educación compensatoria que se acoge al Erasmus+ y ha afirmado que el próximo curso quieren que sean más los que realicen la movilidad, incluyendo en el grupo a alumnos con necesidades educativas especiales "para lograr esa igualdad que pretendemos". El director ha manifestado que el centro se plantea, con la ayuda y compromiso de Ángel Sánchez, docente y coordinador de Erasmus, "implicar más a las familias y que algún padre también pudiera viajar". Jiménez ha destacado "la vocación docente del profesorado del Puche y el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa". El delegado ha valorado "el buen hacer del profesorado y la predisposición de las familias, que han hecho que las dificultades se conviertan en oportunidades y que el rendimiento del alumnado esté mejorando gracias al esfuerzo de todos". En la provincia de Almería son 100 los centros educativos que participan al 'Programa Impulsa' que la Consejería de Educación y Deporte puso en marcha por tercer año consecutivo y que tiene como finalidad paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado andaluz, así como favorecer el éxito educativo. Este curso, como novedad, se han podido acoger al programa además de los centros públicos de entornos socioeconómicos vulnerables, aquellos centros específicos de Educación Especial u ordinarios con aulas específicas autorizadas sin que se encuentren en zonas de transformación social. También se ha ampliado a aquellos centros que desarrollan planes de educación compensatoria. Jiménez ha detallado que 59 han sido los centros de Almería que se han sumado a la línea de actuación del programa denominada 'Impulsa Inclusión', recibiendo cada uno de ellos, como mínimo, 7.929 euros y que 41 se han acogido a la otra línea llamada 'Impulsa Innovación', contando cada uno con 6.753 euros. Según ha señalado el delegado, el programa se concibe como "un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar la cultura inclusiva de los centros docentes en el aula y de la realización de experiencias innovadoras, activas y experimentales que promuevan el saber hacer del alumnado". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.