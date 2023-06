Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Centro Astronómico Calar Alto firma su convenio colectivo para el periodo 2023-2026

jueves 22 de junio de 2023 , 19:59h

El Centro Astronómico Hispano en Andalucía Calar Alto (CAHA), situado en Gérgal (Almería), ha celebrado hoy la firma de su convenio colectivo, que regirá las condiciones laborales de unos 40 trabajadores durante los próximos cuatro años. El convenio colectivo es el resultado de más de seis meses de negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que han alcanzado un "gran acuerdo social" que garantiza la estabilidad del centro.

La firma del convenio ha tenido lugar en la sede del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería, donde han acudido el director del CAHA, Jesús Aceituno Castro, el responsable de recursos humanos del centro, Alfredo J. Venteo Contreras, los delegados de personal del CAHA, Julio Antonio Marín Molina, Ricardo Hernández Arabí y José Ignacio Vico Linares, y los representantes del sindicato UGT, Eva Moratalla Martínez y Efrén Rodríguez Marín. También ha asistido al acto el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Amós García.

El nuevo convenio colectivo supone una mejora sustancial para la plantilla del CAHA, que recupera beneficios que se habían suprimido en 2014 por las restricciones presupuestarias. Entre ellos, se encuentran el plus de antigüedad, el plus de Centro Astronómico, el plus de convenio, el plus de transporte y el plus por teletrabajo. Además, se establece una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo con una subida anual según el IPC.

Asimismo, se han regulado los turnos y las guardias, que implican mejoras sociales y económicas para los trabajadores. También se ha introducido la regulación del teletrabajo, una modalidad que ya se venía aplicando en el centro desde hace tiempo.

Tanto el delegado de Empleo como el director del CAHA han expresado su satisfacción por el consenso logrado y han destacado el apoyo de la Junta al Observatorio Astronómico, que es un referente en Europa y que desarrolla un papel crucial en el progreso de la astrofísica española.