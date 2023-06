Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Centro de Interpretación Patrimonial acoge la exposición de acuarelas y fotografías ‘Alma, duende y magia en el Barrio del Santo’ viernes 16 de junio de 2023 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, ha visitado esta muestra que podrá contemplarse hasta el próximo 16 de julio El concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, ha visitado hoy la misma acompañado de Elodia Ortíz, presidenta del Foro Almería Centro, organizadores del evento. El edil ha indicado que “con esta muestra se plasma el trabajo que realizaron fotógrafos y acuarelistas en aquella actividad que se realizó en este barrio del Santo”. Luque ha matizado que “la muestra ha sido posible gracias al Foro Almería Centro, la Asociación de Vecinos Puerta de Europa, la Asociación de Mayores Gran Sol, la Agrupación Almeriense de Acuarelistas y la Agrupación y la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía”. Ese día, ha comentado el concejal, “los artistas demostraron su genialidad capturando lo más hondo del alma de este barrio en unos trabajos que ahora podemos contemplar en este espacio museístico”. En la exposición de acuarelas, que desde hoy puede visitarse, han participado: Adriana Sánchez, Amparo Balsells, Antolín Alejandre, Antonia Martínez, Antonio Ibáñez, Aureliano Juárez, Carmela Diosdado, Carmen del Castillo, Dory Ruiz, Federico Escudero, Francisco Compán, Francisco Ruiz, Inmaculada Rumí, Inmaculada Amérigo, Juan Antonio López, Julia Fernández, Lola Montoya, Loli Lucas, Loly Diges, Mari Carmen Mogrera, Mari Trini Callejón, María Ángeles Tocino, María García, María Miras, Miguel Cárdenas, Miguel Muñoz, Pepa Rueda, Rosa Rodríguez y Teresa Jiménez. En la exposición fotográfica, por su parte, han tomado partida: Antonio Calvache, Esteban Bernal, María del Mar Blanco Leal, Blas Fuentes, Antonia Hernández, José Ruano y Manuel Sánchez. Esta magnífica muestra, que podrá visitarse hasta el 16 de julio, está comisariada por Ginés Valera y coordinada por Elodia Ortíz, contando también con la coordinación de Antonio Ibáñez y Blas Fuentes, en acuarela y fotografía, respectivamente. Otros actos Hoy viernes, 16 de junio, a las 18:30 horas, habrá una conferencia a cargo de Salvador Gómez Torres, quien hablará sobre el ‘Pasado, presente y futuro del Barrio del Santo’. La cita será en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

