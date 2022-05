El Centro de Lenguas de la UAL oferta por primera vez el examen CertAcles BINIVEL

martes 17 de mayo de 2022 , 15:21h

Por primera vez la Universidad de Almería, a través de su Centro de Lenguas, oferta el examen CertAcles BINIVEL, una prueba multinivel que tiene como ventaja ‘moverse’ entre el certificado B1 y B2 de inglés. Se trata de niveles necesarios para que el estudiantado pueda graduarse u optar a una beca Erasmus. El examen está diseñado por la UAL, y acreditado por el sello de calidad CertAcles, que es una institución internacional formada por casi 400 Centros de Lenguas, Facultades, Universidades, etc.

“Hoy estamos de enhorabuena porque el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería ha sido reconocido con el sello BINIVEL de Acles, con sello CertAcles. Ese binivel de inglés es un examen multinivel en el que nos vamos a mover entre un B1 y un B2 de inglés”, ha señalado la codirectora del Centro de Lenguas, Loreto Cantón.

Ya está abierto el plazo de matriculación, estando prevista la realización del examen los días 27 y 28 de junio. Se trata de una prueba a la que pueden optar tantos estudiantes como la sociedad en general. CertAcles BINIVEL es el único examen multinivel que se hace presencialmente y con un tribunal formado por personas, es decir, sin tener que interactuar con un ordenador.

Un examen que a diferencia de los multinivel se centra en dos niveles muy cercanos. “El multinivel discrimina entre un rango muy amplio de niveles, que va desde un B1 hasta el C1. Esto significa que debe incluir tareas que sean compatibles y afines a todos esos niveles. Por la experiencia que tenemos hasta ahora de los candidatos que ya se están examinando con estas pruebas, en ocasiones estos exámenes son agotadores y desmotivadores porque el candidato se enfrenta a tareas que es incapaz de realizar, porque a lo mejor es un candidato de B1 y, sin embargo, se enfrenta a una tarea de C1”, ha explicado Marisol Cruz, codirectora del Centro de Lenguas.

En contrapartida con este binivel, “el candidato se va a sentir mucho más cómodo”. Marisol Cruz asegura que es “ideal para aquellos B1 que ya tienen un B1 muy consolidado, e incluso un B1 alto, y también, por supuesto, para quienes consideran que pueden estar en el B2. Por esa razón creíamos que después de ese periodo en el que hemos tenido el Acles B1 sería el momento de dar el paso y ofrecer a nuestros estudiantes, y al conjunto de la sociedad almeriense, la posibilidad de realizar una prueba que mida dos niveles”. Algo muy importante porque, además “el B2 será un nivel que nos servirá para acceder a formación de postgrado, a títulos de experto, y a universidades como de Cantabria, Comunidad Valenciana y Cataluña que ya exigen un B2. Hemos tenido un equipo de profesores involucrados en este proyecto que han hecho un trabajo excelente. Y la verdad es que estamos muy contentos”.

Este examen tiene un precio de 85 euros y está subvencionado para aquellos estudiantes no becados que superen la prueba. “Está dentro del programa del rector y si un alumno sin ser becado aprueba tendrá derecho a la devolución de esos precios públicos. Por tanto, estamos dentro de la línea del programa del rector de apoyar los idiomas”, ha explicado Loreto Cantón.

La estructura de su examen se divide en 4 partes: Reading, (que consta de cinco partes y una duración de 80 minutos); Listening (con cinco partes y una duración de 45 minutos); Writing (dos partes con duración de una hora); y Speaking (tres partes con una duración aproximada de 15 minutos). No hay una parte exclusivamente de gramática ni de use-of-english.

Para superar la prueba en el nivel B1, el estudiante deberá obtener, como mínimo, un 60% en cada una de las cuatro destrezas de las preguntas correspondientes al nivel B1. Y para superar la prueba en el nivel B2, el alumno deberá obtener, como mínimo, un 60% en cada una de las cuatro destrezas de las preguntas correspondientes al nivel B2. Cada destreza equivale a un 25% del valor total de la prueba.

Los interesados en realizar el examen con sello CertAcles B1/B2 de inglés deberán realizar su inscripción y pago en la web clenguas.ual.es en los plazos establecidos en la misma. Los candidatos que no obtengan, al menos, un 60% en cada una de las partes de la prueba y, por tanto, no hayan superado la prueba podrán solicitar revisión no presencial a través del Registro Electrónico de la Universidad de Almería.