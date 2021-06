Capital El chef Pepe Montañez en el nuevo showcooking del Mercado Central jueves 17 de junio de 2021 , 16:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El proyecto forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades, con el fin de dinamizar este espacio y dar a conocer a los cocineros almerienses





Balacao, melón, marisco o sandía son algunos de los productos naturales con los que ha cocinado el chef del restaurante Real 31, Pepe Montañez, con el apoyo de José Salvador Montañez, en el segundo showcooking enmarcado dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Un total de 35 personas, cumpliendo las más estrictas medidas de seguridad, han podido seguir, ayer, miércoles, la clase práctica de cocina y degustar el resultado en el espacio gastronómico del Área de Promoción de la Ciudad en el Mercado Central.



En concreto, Pepe Montañez ha cocinado los siguientes platos: Machete de añojo de vaca; Bacalao 31 con marisco; Salmorejo de sandía; Gazpacho de melón; y Tarta de queso sin gluten.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “con los showcookings tenemos tres objetivos, enseñar recetas de Almería, promocionar las carnes, pescados y hortalizas de la ciudad que se pueden comprar en el propio Mercado Central, y apoyar a la hostelería de la ciudad, que ha sido castigada durante la pandemia, con ponencias de los chefs de los establecimientos de Almería”.



Esta iniciativa forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, que subvencionan al 50% el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía



El programa de showcookings se celebrará durante 2021 y 2022, cada quince días, en horario de 10:30 a 12:30 h. El tercero, el 30 de junio, tendrá como protagonista a Belén Ibáñez del restaurante Errante. Elaborará 'Vieira con coco, jengibre y maracuyá', y 'Lasaña de wanton con gamba roja'. Los interesados en participar deberán preinscribirse en la Escuela de Formación Innova Hostelería y Turismo, que es la encargada de gestionar los showcookings. En concreto en la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/, el teléfono 950 265 512 o el email [email protected]

